В России сняли ограничения по учету в стаже отпуска по уходу за ребенком

Правительство сняло ограничения по учету в стаже отпуска по уходу за ребенком

Tекст: Ольга Иванова

Все время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет теперь будет полностью засчитываться в страховой стаж для начисления пенсии, передает ТАСС.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее существовало ограничение – суммарно не более шести лет, но теперь это условие отменено.

Внесенные изменения позволят учитывать в стаже весь период отпуска вне зависимости от количества детей. Таким образом, родители пятерых и более детей смогут рассчитывать на повышение пенсии, а не только те, у кого четверо детей, как это было ранее.

Для семей с близнецами нововведения особенно значимы. Отныне периоды ухода за каждым ребенком суммируются: родителям двойни в зачет страхового стажа пойдут три года, а если в семье тройня – четыре с половиной года, и так далее.

