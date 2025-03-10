Силы безопасности Сирии отразили атаку на блокпост в Дамаске

Силы переходного правительства Сирии отбили нападение сторонников Асада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы безопасности переходного правительства Сирии успешно отразили нападение на блокпост в районе Меззе в Дамаске, передает ТАСС. Нападение было организовано сторонниками бывшего президента Башара Асада. По данным телеканала Al Jazeera, атака была отражена сотрудниками управления внутренней безопасности «новых сирийских властей».

На данный момент сведений о жертвах или пострадавших не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями, одновременно с этим Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по этому вопросу. Также в Сирии задержали поддерживающих президента Асада лидеров группировок.