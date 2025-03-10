Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.2 комментария
Силы безопасности Сирии отразили атаку на блокпост в Дамаске
Силы переходного правительства Сирии отбили нападение сторонников Асада
Сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе, сообщили СМИ.
Силы безопасности переходного правительства Сирии успешно отразили нападение на блокпост в районе Меззе в Дамаске, передает ТАСС. Нападение было организовано сторонниками бывшего президента Башара Асада. По данным телеканала Al Jazeera, атака была отражена сотрудниками управления внутренней безопасности «новых сирийских властей».
На данный момент сведений о жертвах или пострадавших не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями, одновременно с этим Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по этому вопросу. Также в Сирии задержали поддерживающих президента Асада лидеров группировок.