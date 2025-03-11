Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.11 комментариев
Лавров сообщил о встрече с главой МИД Сирии в Анкаре
Лавров сообщил о встрече с сирийским министром Асаадом аш-Шибани во время визита в Анкару
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Анкаре, где они обсудили политический курс страны.
Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о проведении встречи с новым министром иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани во время визита в Анкару 23–24 февраля.
Лавров отметил, что встреча была частью более широких консультаций, включая телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа и поездку российской межведомственной делегации в Дамаск.
Лавров подчеркнул, что в ходе всех этих встреч были даны необходимые заверения относительно курса на национальное согласие и обеспечение инклюзивности политических процессов в Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что цель Сирии – сохранить стратегические связи с Россией, чтобы избежать раскола в отношениях между странами.