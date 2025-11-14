Гросси выразил надежду на стабилизацию ядерного нераспространения

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, укрепление режима нераспространения имеет огромное значение для глобальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Укрепление режима нераспространения – это важно. Представьте себе на секунду мир, в котором 20-25 стран обладают ядерным оружием, что технически возможно. Поэтому я думаю, что проведение максимально активного диалога между сверхдержавами по этому вопросу крайне важно», – отметил Гросси.

Он также добавил, что приверженность сверхдержав режиму нераспространения ядерного оружия имеет особое значение для международной безопасности.

По мнению главы МАГАТЭ, агентство, равно как и правительства ядерных стран, должны быть достаточно дальновидными, чтобы прийти к стабилизации и постепенному снижению напряженности на мировой арене.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не предоставляли разъяснений по высказываниям президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

Напомним, в конце октября президент США поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия.