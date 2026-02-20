Минобороны сообщило об открытии учения «МИЛАН-2026» в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественная церемония открытия международного учения «МИЛАН-2026» состоялась в порту Вишакхапатнам, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны России, на мероприятии прошел пеший парад экипажей кораблей, принимающих участие в маневрах. Российскую делегацию на учении возглавляет главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев.

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота прибыл в порт Вишакхапатнам накануне для участия в протокольных, культурных и спортивных мероприятиях, организованных в рамках берегового этапа. За сутки до прибытия корабль участвовал в международном смотр-параде флотов в акватории Бенгальского залива.

В ходе морского этапа учения, который пройдет с 21 по 24 февраля, экипаж российского фрегата проведет ряд артиллерийских стрельб по различным видам мишеней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в учениях Milan 2026.

Совместные российско-индийские учения Milan 2026 решили провести в феврале.