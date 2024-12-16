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Российских пловцов радушно приняли на ЧМ в Будапеште
Сальников отметил доброжелательное отношение к россиянам на ЧМ по плаванию в Будапеште
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российские пловцы, выступившие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей и четыре серебряные, при этом испытывая исключительно доброжелательное отношение со стороны участников и зрителей.
Российские пловцы, выступавшие на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, не столкнулись с негативным отношением со стороны участников и зрителей, сообщает ТАСС.
Владимир Сальников, первый вице-президент Федерации водных видов спорта России, отметил, что к российским спортсменам относились очень доброжелательно. Он добавил: «Люди подходили, поздравляли, обнимали и радовались, что мы присутствуем на этом чемпионате».
На чемпионате, который проходил с 10 по 15 декабря, российские спортсмены, выступая в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали, заняв второе место в неофициальном медальном зачете. Золотые медали выиграли Мирон Лифинцев за 50 и 100 метров брассом, Илья Бородин за 400 метров комплексным плаванием, а также сборная в смешанной и мужской комбинированной эстафетах.
Сальников подчеркнул, что, несмотря на доброжелательное отношение в частных беседах, существует некий фон, который мешает людям высказываться публично о поддержке возвращения российских спортсменов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по плаванию завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Будапеште, россиянин Бородин стал чемпионом мира на 400 метров комплексным плаванием, а Лифинцев добыл третье золото на этом чемпионате.