  • Новость часаИзраиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска
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    Грузия досталась футболисту
    Медведев допустил появление новых регионов в России
    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ
    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 21:02 • Новости дня

    Россиянин Бородин стал чемпионом мира на 400 метров комплексным плаванием

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Илья Бородин победил на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, преодолев дистанцию 400 метров комплексным плаванием за 3 минуты 56,83 секунды.

    Россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Как сообщает ТАСС, он пришел первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием, продемонстрировав время 3 минуты 56,83 секунды.

    Серебро в этой дисциплине досталось Карсону Фостеру из США, который занял второе место. Итальянец Альберто Раццетти завершил соревнования на третьем месте, став бронзовым призером.

    Ранее российский гражданин Мирон Лифинцев завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, победив на дистанции 50 метров на спине.

    Илья Бородин в 18 лет завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

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    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах

    Путин предложил запустить региональные программы проекта «Время героев»

    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ПрезидентВладимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО, запустив аналогичные инициативы в регионах, чтобы поддержать их развитие и компетенцию.

    Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на поддержку ветеранов спецоперации, которые доказали свою ценность в бою и продолжат добиваться результатов в мирной деятельности. «Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем», – отметил Путин на съезде партии «Единая Россия».

    Путин подчеркнул, что для достижения высокого уровня работы важно иметь соответствующую компетенцию и развиваться. В связи с этим он считает необходимым расширение проекта «Время героев» и призвал членов партии активно включиться в эту работу.

    Президент напомнил, что подобные программы уже реализуются в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы стали примером того, как развивать и поддерживать инициативы, способствующие социальной и профессиональной адаптации ветеранов.

    Ранее Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

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    13 декабря 2024, 22:33 • Новости дня
    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии

    Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии в 2018 году

    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году.

    «Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили – прим.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», – приводит ТАСС слова Каладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

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    14 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой

    В Швейцарии осудили нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»

    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой
    @ Pierre Albouy/Reuters

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель молодежного крыла Швейцарской народной партии назвал позором и плевком на мир акцию украинок, которые с бензопилой напали на памятник в Женеве.

    Нападение украинских активисток с бензопилой на памятник «Сломанный стул» в Женеве – позор, передает ТАСС слова представителя молодежного крыла Швейцарской народной партии Энзо Малорджо.

    «Ваш поступок – полнейший позор, плевок на мир и человечество», – обратился он к активисткам Femen в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Малорджо считает, что надругательство над символом борьбы с противопехотными минами – это переход границ постыдного. Он предложил украинкам вернуться на родину и избавиться от разрушительной ненависти.

    Ранее сообщалось, что две активистки украинской феминистской группы Femen, обернувшись во флаг Украины, бензопилой изрезали часть деревянной скульптуры в знак протеста против России. «Сломанный стул» у здания ООН является одной из главных достопримечательностей Женевы.

    Полиция вмешалась, чтобы воспрепятствовать акту вандализма. В связи с инцидентом допрашивают четырех человек.

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    14 декабря 2024, 17:41 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й бригады ВСУ Дупешко в зоне СВО

    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава разведки 25-й бригады ВСУ Николай Дупешко был уничтожен российским БПЛА на Покровском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ в зоне специальной военной операции. Речь идет о начальнике разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майоре Николае Дупешко.

    Поддубный сообщил, что Дупешко был уничтожен в результате удара российского беспилотного летательного аппарата на Покровском направлении. По словам военкора, Дупешко был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.

    Ранее военкоры сообщали, что подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум.

    До этого украинские власти сообщили, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

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    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Путин подчеркнул готовность России противостоять противникам в культуре и экономике

    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    На съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова противостоять своим противникам по всем фронтам, включая линии соприкосновения, культурную, мировоззренческую и экономическую сферы, передает ТАСС.

     «Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Путин.

    По его словам, «Единая Россия» должна использовать все свои экспертные ресурсы и политический опыт для достижения интересов народа и страны.

    «Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию». Партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов. Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества. Его нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам. Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать постоянно», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Путин заявил, что Россия уверена в себе и бесполезно ее шантажировать.

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    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    14 декабря 2024, 09:50 • Новости дня
    В Германии заявили, что речи Бербок вызывали смех даже у сторонников кабмина

    Эксперты: Бербок после ухода с поста больше не сыграет важной роли в политике

    В Германии заявили, что речи Бербок вызывали смех даже у сторонников кабмина
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер считает, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок больше не сыграет важной роли в политике.

    По его словам, глава МИД ФРГ больше не сыграет важной роли в политике после ухода с поста, так как своими нелепыми заявлениями вызывала смех даже среди политических сторонников нынешнего правительства, передает РИА «Новости».

    После ухода с нынешнего поста в связи с выборами и созданием нового кабмина она больше не будет играть важной роли, предположил эксперт.

    По его словам, шутить про Бербок всегда хорошо, но сама министр против этого – ей хочется быть воспринятой всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Бербок допустила возможность отправки германских миротворцев на Украину после достижения перемирия. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что отправка немецких военных на Украину исключена. Немецкий политолог Александр Рар объяснил скандал вокруг заявлений Бербок.

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    14 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Медведев допустил появление новых регионов в России

    Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России

    Медведев допустил появление новых регионов в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России.

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии, допустил возможность присоединения к России новых регионов. Такое заявление он сделал, говоря о программе «Развитие новых регионов», передает ТАСС.

    «Этот опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», – подчеркнул политик.

    Кроме того, Медведев заявил, что новые регионы станут мощной движущей силой для развития страны. Особое внимание должно уделяться вопросам социально-экономического возрождения регионов, вернувшихся в состав России.

    При содействии партии все регионы и муниципалитеты оказывают всестороннюю помощь подшефным территориям в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Ранее врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что за два года ряды «Единой России» пополнили 190 тыс. жителей новых регионов, а региональные парламенты приняли 320 законов для интеграции Донбасса и Новороссии в правовую систему России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан и интеграция новых регионов в приоритете у госрасходов.

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    14 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, передает ТАСС.

    К 10.30 мск в процессе голосования приняли участие 170 членов коллегии выборщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста. Зурабишвили ранее заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались первые группы протестующих.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

    Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    14 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью

    Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

    Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    В России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink

    В России разработали систему «Калинка» для вычисления сигналов Starlink

    В России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

    Система мониторинга «Калинка» разработана в России и проходит боевые испытания. Она применяется в том числе для вычисления безэкипажных катеров и дронов «Баба-яга», передает ТАСС со ссылкой на Андрея Безрукова.

    «Вычисление безэкипажных катеров осуществлялось визуальным методом. После взаимодействия с АНО «ЦБСТ» было предложено усовершенствование этой работы за счет системы поиска терминалов Starlink. Безэкипажные катера работают через них, как и дроны «Баба-яга». Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», – сказал Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия».

    Ранее стало известно о планах Пентагона разместить на Украине терминалы Starlink для управления дронами.

    Между тем российская спутниковая система связи, аналог Starlink, начнет функционировать к 2030 году, возможно, даже раньше, в 2028–2029 годах.

    Российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink от SpaceX Илона Маска.

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    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Грузия досталась футболисту

    Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов. Оппозиция, которая с утра собралась в центре Тбилиси на акцию протеста, не смогла помешать голосованию. Уходящий президент Саломе Зурабишвили считает избрание Кавелашвили нелегитимным и отказывается покидать свой пост. Есть ли у нее хоть малейшие юридические основания остаться у власти? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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