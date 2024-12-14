Россиянин Бородин стал чемпионом мира на 400 метров комплексным плаванием

Tекст: Мария Иванова

Россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Как сообщает ТАСС, он пришел первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием, продемонстрировав время 3 минуты 56,83 секунды.

Серебро в этой дисциплине досталось Карсону Фостеру из США, который занял второе место. Итальянец Альберто Раццетти завершил соревнования на третьем месте, став бронзовым призером.

Ранее российский гражданин Мирон Лифинцев завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, победив на дистанции 50 метров на спине.

Илья Бородин в 18 лет завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.