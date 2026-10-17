Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Венгрия разрешила перевозить украинскую кукурузу в опломбированных вагонах
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил об отсутствии препятствий для транзита украинской кукурузы в страны Западной Европы в опломбированных железнодорожных вагонах.
Будапешт пошел навстречу просьбе Владимира Зеленского и согласился разрешить перевозку украинской кукурузы транзитом через венгерскую территорию, передает РИА «Новости».
«На нашей личной встрече Зеленский сказал, что для Украины было бы большой помощью, если бы кукурузу можно было перевозить в Западную Европу, например, поездами в опломбированных вагонах. Я ответил, что, если товары просто следуют транзитом через нашу страну, очевидно, для этого нет препятствий», – отметил Мадьяр.
Премьер Венгрии пояснил, что на прошедшем саммите ЕС украинская сторона просила Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и другие соседние государства вновь открыть границы для транзита своих товаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Румыния и Польша отказались наращивать транзит украинского зерна.
В среду Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию.
В понедельник фермеры Молдавии потребовали продлить ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции.