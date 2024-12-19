Литву пригрозили лишить чемпионата мира по фитнесу из-за русофобской майки

Tекст: Мария Иванова

Литву могут лишить права проводить чемпионат мира по функциональному фитнесу в 2025 году, сообщает РИА «Новости». Причиной этого стала провокация литовских спортсменов на мировом первенстве в Будапеште, проходившем с 13 по 15 декабря.

Скандал разгорелся из-за появления литовской спортсменки Корнелии Дудайте в русофобской майке, что вызвало негативную реакцию оргкомитета.

Корнелия Дудайте отказалась сменить футболку, за что была дисквалифицирована. После этого сборная Литвы решила сняться с соревнований. В качестве поддержки Национальный музей Литвы объявил, что выставит эту майку среди своих экспонатов. Помимо инцидента с майкой, литовские спортсмены проявили и другие провокации, включая появление с флагом механизированной бригады Украины.

Глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз отметил, что поведение литовцев ставило под сомнение честность соревнований. Литовские спортсмены пытались опротестовать участие российских спортсменов и искали причины для их дисквалификации. Бараз добавил, что сложившаяся ситуация может привести к переносу чемпионата мира из Литвы в другую страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала Международную федерацию плавания (World Aquatics) за запрет россиянам публиковать результаты и общаться со СМИ на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

Отказ украинских спортсменов пожимать руки россиянам на киберспортивном турнире является русофобией, заявлял президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.