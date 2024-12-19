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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    7 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 13:21 • Новости дня

    Литву пригрозили лишить чемпионата мира по фитнесу из-за русофобии

    Литву пригрозили лишить чемпионата мира по фитнесу из-за русофобской майки

    Tекст: Мария Иванова

    Литву могут лишить права проведения чемпионата мира по функциональному фитнесу в 2025 году из-за русофобской футболки спортсменки на турнире в Венгрии, заявил глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз.

    Литву могут лишить права проводить чемпионат мира по функциональному фитнесу в 2025 году, сообщает РИА «Новости». Причиной этого стала провокация литовских спортсменов на мировом первенстве в Будапеште, проходившем с 13 по 15 декабря.

    Скандал разгорелся из-за появления литовской спортсменки Корнелии Дудайте в русофобской майке, что вызвало негативную реакцию оргкомитета.

    Корнелия Дудайте отказалась сменить футболку, за что была дисквалифицирована. После этого сборная Литвы решила сняться с соревнований. В качестве поддержки Национальный музей Литвы объявил, что выставит эту майку среди своих экспонатов. Помимо инцидента с майкой, литовские спортсмены проявили и другие провокации, включая появление с флагом механизированной бригады Украины.

    Глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз отметил, что поведение литовцев ставило под сомнение честность соревнований. Литовские спортсмены пытались опротестовать участие российских спортсменов и искали причины для их дисквалификации. Бараз добавил, что сложившаяся ситуация может привести к переносу чемпионата мира из Литвы в другую страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала Международную федерацию плавания (World Aquatics) за запрет россиянам публиковать результаты и общаться со СМИ на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

    Отказ украинских спортсменов пожимать руки россиянам на киберспортивном турнире является русофобией, заявлял президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины, пишет The New York Times.

    По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.

    Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.

    Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.

    «Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

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    19 декабря 2024, 09:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ в Курахово приказано держаться до инаугурации Трампа

    Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.

    Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.

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    19 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Началась проверка законности нахождения исполнителя теракта против Кириллова в России

    Силовики начали проверку законности нахождения в России исполнителя теракта, убившего генерала Кириллова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.

    Как передает РИА «Новости», правоохранительные органы России занимаются проверкой законности нахождения в стране предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Информация об этом поступила из источников в правоохранительных структурах.

    ЧП произошло на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря, около 6:00. Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Согласно предварительным данным, бомба была заложена в самокат, стоящий у подъезда.

    В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На следующий день после ЧП был задержан подозреваемый, гражданин Узбекистана, который, как выяснилось, прибыл в Москву для подготовки теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчина сообщил, что за выполнение этого задания ему обещали 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МВД Узбекистана сообщило об отсутствии информации о задержанном в Москве гражданине Узбекистана, подозреваемом в причастности к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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    19 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    Офис Зеленского отказался прокомментировать данные о лазерном оружии

    Подоляк отказался обсуждать сообщения о лазерном оружии у Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался обсуждать сообщения о наличии у Украины лазерного оружия, отметив, что говорить об оружии следует только при его проверенной эффективности.

    Как сообщает ТАСС, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил о нежелании комментировать информацию о появлении у Украины лазерного оружия. По его мнению, обсуждение военных возможностей должно проводиться только тогда, когда они доказали свою эффективность на поле боя.

    Ситуация начала развиваться после того, как 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы стала пятой страной в мире, имеющей на вооружении лазерное оружие под кодовым названием «Трезубец». По его словам, система способна сбивать цели на высоте более двух километров. Однако подробности об этой системе не были предоставлены.

    Тем временем, украинский эксперт Сергей Згурец усомнился в заявлениях о наличии у Украины лазерного оружия. Он отметил, что разработки в этой области на Украине до сих пор находятся на стадии научных исследований. Згурец подчеркнул, что подобные системы разрабатываются мировыми лидерами, такими как США, Британия и Германия, уже многие годы, и о реальных достижениях должен был бы объявить лично Владимир Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов. США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба. Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    18 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Польша почти исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

    Польша приблизилась к ограничениям военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Польша практически исчерпала свои возможности в плане военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену».

    Залевский также опроверг слухи о передаче Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что такой вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, для передачи самолетов необходимо получить адекватную замену и усилить позицию Польши.

    Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове заявил о завершении формальностей по 45-му пакету военной помощи на сумму 100 млн евро. Он также сообщил о планах отправки 46-го транша в январе, но отметил, что у Варшавы осталось мало возможностей для продолжения военных поставок.

    С февраля 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на более чем 14 млрд злотых, что составляет около 3,23 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, а премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

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    19 декабря 2024, 05:19 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

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