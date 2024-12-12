Журова обвинила World Aquatics в унижении российских пловцов на чемпионате в Будапеште

Tекст: Елизавета Шишкова

Федерация запретила России публиковать результаты своих спортсменов и ограничила их общение со СМИ во время турнира, передает «ВсеПроСпорт».

Журова заметила, что ожидать иного отношения от World Aquatics было сложно. Она отметила, что несмотря на успехи российских пловцов, которые завоевали первые медали чемпионата, отсутствие флага и гимна на соревнованиях вызывает раздражение у многих. Запреты от World Aquatics, по ее мнению, направлены на раскол общества и являются унижением.

«Ждать от World Aquatics другого отношения к нашим спортсменам было сложно. Вообще двойственные чувства сейчас... Но эти запреты от World Aquatics – на интервью наших пловцов, на публикации результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта России – создаются для того, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство», – заявила Журова.

Она также подчеркнула, что World Aquatics понимает запросы в интернете на тему «плавание – Россия – победа» и считает это раздражающим фактором для многих международных федераций.

Напомним, глава Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам из Кувейта в 2023 году заявил, что отстранение спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой World Aquatics не принесет пользы ни одной из сторон.