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Глава World Aquatics выступил против изоляции российских атлетов
Глава World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам: Изоляция российских атлетов не идет на пользу организации
Отстранение спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) не принесет пользы ни одной из сторон, заявил глава организации Хусейн Аль-Мусаллам из Кувейта.
Хусейн Аль-Мусаллам в интервью Yonhap заявил, что «изоляция в течение длительного времени» российских и белорусских спортсменов не пойдет на пользу как World Aquatics, так и самим спортсменам. К тому же, уверен глава World Aquatics, изоляция спортсменов не приведет к улучшению ситуации в Европе в плане достижения мира, передает ТАСС.
Он отметил, что политика организации с начала конфликта заключалась в том, чтобы соревнования проводились по приглашению. Решение целевой группой по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов будет принимать окончательное решение после того, как услышит мнение тренеров и спортсменов по всему миру, сказал Хусейн Аль-Мусаллам, уточнив, что опрос проводится на чемпионате мира в японской Фукуоке.
В середине World Aquatics сообщила, что вопрос допуска будет решен во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке, который завершится 30 июля.