Автоматика штатно остановила шестой энергоблок Нововоронежской АЭС для ремонта

Tекст: Валерия Городецкая

Энергоблок был штатно отключен от сети действием автоматики, передает ТАСС. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании.

«24 сентября 2026 года в 17:17 мск энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановлен действием автоматики в штатном режиме для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании. Отключение энергоблока №6 от сети было произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», – сообщили в управлении коммуникаций станции.

В настоящее время на АЭС продолжают работу энергоблоки №4 и №7, их суммарная нагрузка составляет 1 563 МВт. Пятый энергоблок выведен в планово-предупредительный ремонт. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в районе станции остается в пределах нормы.

В начале года специалисты отключили третий энергоблок Смоленской АЭС для планового ремонта.

Осенью прошлого года украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской атомной электростанции.

Позже глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о попытке удара восьми дронов по этому объекту.