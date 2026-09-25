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Автоматика штатно остановила шестой энергоблок Нововоронежской АЭС для ремонта
Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС временно выведен из эксплуатации для проведения ремонта тепломеханического оборудования, отключение произошло в безопасном режиме, сообщили в управлении коммуникаций атомной станции.
Энергоблок был штатно отключен от сети действием автоматики, передает ТАСС. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании.
«24 сентября 2026 года в 17:17 мск энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановлен действием автоматики в штатном режиме для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании. Отключение энергоблока №6 от сети было произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», – сообщили в управлении коммуникаций станции.
В настоящее время на АЭС продолжают работу энергоблоки №4 и №7, их суммарная нагрузка составляет 1 563 МВт. Пятый энергоблок выведен в планово-предупредительный ремонт. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в районе станции остается в пределах нормы.
В начале года специалисты отключили третий энергоблок Смоленской АЭС для планового ремонта.
Осенью прошлого года украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской атомной электростанции.
Позже глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о попытке удара восьми дронов по этому объекту.