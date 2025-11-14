Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

«Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежская АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.