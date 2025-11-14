Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.
«Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежская АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.
Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.
Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.
Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.
Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.
В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.
Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.