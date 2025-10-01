Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания
Запорожская АЭС преодолела рекордный срок пребывания без внешнего энергоснабжения за последние три года, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Да, преодолели», – сказала она в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Специалисты АЭС уведомили экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о готовности приступить к ремонту поврежденной 23 сентября последней внешней линии энергоснабжения. Однако работы не могут стартовать из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск.
Яшина добавила, что руководство Росатома и МАГАТЭ обсуждали сложившуюся ситуацию на объекте. Кроме того, МАГАТЭ получает регулярную информацию о текущем состоянии станции.
Напомним, на прошлой неделе Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения.
Ранее директор ЗАЭС заявил о возможности обеспечивать энергоснабжение станции.