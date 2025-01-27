Hurriyet: Переговоры по Украине могут начаться в апреле

Hurriyet: Эрдоган может стать посредником на будущих переговорах по Украине в апреле или мае

Tекст: Вера Басилая

Турецкая газета Hurriyet сообщила о возможном начале в апреле–мае переговоров по урегулированию украинского конфликта. Перед этим предполагается объявление о прекращении огня. Обозреватель газеты Абдюлькадир Сельви уточнил, что Турция может взять на себя посредническую роль, а президент Реджеп Тайип Эрдоган может выступить в качестве посредника, учитывая его способность вести диалог с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Сельви напомнил, что в 2022 году переговоры уже проводились в Стамбуле, но из-за позиции США и Британии достигнуть соглашения тогда не удалось. Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, так как у Зеленского больше нет поддержки США, что оставляет ему меньше возможностей уклониться от переговоров.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что конфликт на Украине приближается к переломной точке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.