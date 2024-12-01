Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.