ВС России пресекли попытки ВСУ деблокировать подразделения севернее Курганного

Tекст: Мария Иванова

В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Купино и Черного, говорится в канале Max Минобороны.

Потери ВСУ за минувшие сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за установление контроля над Аннопольем, Котовкой и Приколотным.

Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Белашей, Слатино, Циркунов, Черкасской Лозовой и Чугуева.

А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Гнилицы, Грузского, Кролевца, Марьино и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и 17 автомобилей, перечислили в Минобороны.

Утром во вторник сообщалось, что российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом.

Накануне ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого.

Днем ранее Минобороны сообщало, что российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.