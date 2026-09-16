Дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми под Белгородом, пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В поселке Красная Яруга сегодня ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранены двое мужчин», – сообщил штаб в Max.

Пострадавшие оперативно доставлены в больницу № 2 Белгорода. У одного из мужчин диагностированы множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги, его состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

Второй пострадавший в результате инцидента получил акубаротравму. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Накануне украинский беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском округе.

13 сентября в селе Дорогощь два человека получили осколочные ранения из-за удара дрона по машине.

Месяцем ранее в поселке Красная Яруга пять мирных жителей пострадали от серии атак беспилотников.