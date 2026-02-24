Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.3 комментария
Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.
Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.
Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» — цитирует Брейера издание.
По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.
Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.
Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).
Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.
Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.