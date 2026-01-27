Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Microsoft зарегистрировала в России товарные знаки Windows и Azure
Microsoft получила регистрацию товарных знаков Windows и Azure в России
Американская корпорация Microsoft получила официальную регистрацию товарного знака Windows в России, что позволяет ей вновь продавать программное обеспечение и оборудование на российском рынке.
Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака – операционную систему Windows и облачную платформу Azure, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили результаты проверки электронной базы Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию были направлены осенью 2025 года, а окончательное решение принято в январе 2026 года. Теперь Microsoft получила официальный статус для работы с этими брендами в России и может заниматься продажей программного обеспечения и компьютерного оборудования на территории страны.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года заявила о приостановке продаж своих товаров и услуг на российском рынке из-за событий, связанных со спецоперацией на Украине. Однако компания неоднократно подчеркивала, что продолжит исполнять свои обязательства перед российскими клиентами, несмотря на прекращение новых продаж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Intel зарегистрировала товарный знак видеокарт Arc в России.
Роспатент зарегистрировал товарный знак искусственного интеллекта Google.
А накануне американская сеть 7-Eleven оформила новые товарные знаки в России для пяти категорий, включая продукты питания, алкоголь и услуги аренды жилья.