Каллас заявила о росте влияния России в Европе

    Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    ЦИК Армении подтвердил отказ открывать избирательные участки за рубежом
    Кипрский суд одобрил экстрадицию россиянина Актулаева в США
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией
    Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году
    Власти объявили эвакуацию в двух поселках в Якутии из-за подъема воды в Лене
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 10:18 • Новости дня

    Каллас увидела усиление влияния России через спорт и Венецианскую биеннале

    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече глав МИД стран Евросоюза верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе через спорт и культуру.

    Каллас заявила, что влияние России в европейских странах вновь растет. По ее словам, это заметно в спорте и на крупных культурных площадках, включая Венецианскую биеннале, передает ТАСС.

    «Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили итальянскую сторону в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Еврокомиссия потребовала от правительства Италии дополнительных разъяснений относительно соблюдения санкций в связи с работой российского павильона. Ранее Еврокомиссия подтвердила отмену гранта в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    8 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Каллас заявила, что Эстония не празднует 9 мая из-за утраты независимости после ВОВ

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    10 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Фицо всем своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково. Однако сам факт нерусофобских действий бесит Евросоюз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе обрушились с критикой на словацкого премьера Роберта Фицо из-за визита в Москву на 9 Мая.

    «Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Рациональная причина заключается в том, что Евросоюзу приходится говорить единым голосом в диалоге с Россией. К слову, это давняя мечта Брюсселя – централизовать власть. И начало СВО в 2022 году стало в некотором роде праздником для ЕС – довольно долго они могли делать вид, что действуют в едином порыве», – продолжил спикер.

    На этом фоне у «ЕК прорезался аппетит». «Они понадеялись, что реально смогут изменить баланс сил в Европе в пользу Европейского Совета. В то же время Фицо, а до этого еще и Виктор Орбан, всем своим поведением показывают – вы не можете заставить нас вести себя одинаковым образом, особенно в части внешней политики, и у вас нет права наказывать нас за что-то», – рассуждает аналитик.

    В заключении политолог обратил внимание на падение общей «культуры госуправления в ЕС и степень деградации политической культуры». «Соцсети изменили менталитет европейских политиков. Они гонятся за лайками, поэтому и прибегают к довольно непрофессиональным заявлениям. Это попытка вызвать понятные людям бытовые реакции – когда кто-то делает что-то неприемлемое, все свистят, а когда кто-то молодец, ему аплодируют», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на 9 Мая вызвал довольно бурную реакцию в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что политика ждет серьезный разговор. «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», – заявил он.

    Позднее стало известно, что руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv. Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выпад немцев: «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами». Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Напомним, Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Российский лидер на встрече с Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    8 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Euroclear направил на Украину 6,6 млрд евро прибыли от российских активов
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бельгийский девизитарий Euroclear по итогам первого квартала 2026 года хранит около 200 млрд евро замороженных российских активов, от которых уже перечислено 6,6 млрд евро прибыли на Украину. В июле ожидается очередной транш Киеву объемом примерно 1,4 млрд евро.

    По итогам первого квартала 2026 года объем замороженных активов России составил 200 млрд евро, передает РИА «Новости».  С 2024 года финансовая структура уже направила на Украину 6,6 млрд евро прибыли от этих средств. В документе уточняется, что депозитарий выплатил данную сумму через механизм сверхдоходов в Европейский фонд.

    Очередной транш объемом около 1,4 млрд евро должен пройти в июле 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года депозитарий Euroclear заработал более 17 миллиардов евро на замороженных российских активах. Всего страны Евросоюза заблокировали около 210 миллиардов евро Центрального банка России. В ответ Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию на сумму свыше 18 триллионов рублей.

    10 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евродепутат и лидер партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ организовала демонстрацию, в ходе которой разорвала флаг Европейского союза.

    Акция прошла в день Европы, ее цель – привлечь внимание к вопросу национальной идентичности и независимости Румынии, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ вместе с соратниками жестко высказалась о праздновании дня Европы. По ее словам, страна должна отмечать не этот европейский праздник, а день независимости Румынии. Политик отметила, что в рамках этой акции «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

    «Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», – заявила Шошоакэ в соцсетях.

    Она также подчеркнула, что вместо этого румыны чтят Европу, которая «ногами попирает» Румынию.

    Ранее сообщалось, что молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Диана Шошоакэ намеренно испортила избирательный бюллетень на выборах президента Румынии в знак протеста. Политик также обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину для нормализации отношений. В соседней Польше кандидат в президенты Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза.

    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    8 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Еврокомиссия не обнаружила венгерских шпионов в структурах ЕС
    @ Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Внутренняя проверка Еврокомиссии не выявила серьезных нарушений безопасности после обвинений в шпионаже со стороны Венгрии.

    Еврокомиссия не обнаружила серьезных нарушений в рамках расследования дела о предполагаемом шпионаже Венгрии в институтах Евросоюза, передает РИА «Новости». Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что соответствующие службы завершили расследование, по итогам которого ЕК пришла к выводу об отсутствии серьезных нарушений безопасности.

    Скандал начался в 2025 году после публикации расследований ряда европейских СМИ. В этих материалах утверждалось, что сотрудники венгерских спецслужб якобы пытались собирать информацию о работе институтов ЕС и налаживать контакты с сотрудниками Еврокомиссии. Среди причастных к спецслужбам Венгрии еврочиновников назывался еврокомиссар Оливер Вархелли.

    После выхода публикаций Еврокомиссия заявила, что относится к обвинениям максимально серьезно и инициировала внутреннюю проверку. По итогам расследования серьезных нарушений обнаружено не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские спецслужбы раскрыли деятельность двух украинских шпионов, имевших контакты с оппозиционной партией «Тиса». В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.


    Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    В Таиланде начались поиски пропавшего после обращения в клинику россиянина
    Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

