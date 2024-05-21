Венгрия заявила о провале стратегии Европы и США по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Стратегия Европы и США по Украине провалилась

Tекст: Ольга Никитина

Он отметил, что подобная точка зрения идет вразрез с «либеральным мейнстримом в Европе», передает ТАСС.

Министр напомнил, что два года назад во время обсуждения первого пакета санкционных мер против России он спросил, что является целью антироссийских рестрикций. «Ответ был: «Петер, цели санкций следующие: поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны», – рассказал он.

«Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно, нет», – резюмировал Сийярто.

В результате введенных санкций пострадала европейская экономика. Страны Западной Европы, которые, по его словам, «очень гордятся» своим отказом от российских энергоресурсов, в действительности покупают их, но опосредованно. В пример он привел поставки нефти из Индии.

Кроме того, Сийярто заявил, что решения украинского конфликта невозможно достичь на поле боя, где есть лишь «мертвецы и разрушения». Вопреки поставкам вооружения на сотни миллиардов евро, Украина не смогла «прорваться», подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

По его словам, важность понимания того, что «эту войну не может выиграть ни одна сторона», и призвал к поиску решения путем остановки огня и переговоров.

Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, поскольку ее проект подразумевал признание только одного «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского.