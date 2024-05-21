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    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    38 комментариев
    21 мая 2024, 11:47 • Новости дня

    МИД Ирана: Иран доведет до конца расследование крушения вертолета Раиси

    МИД Ирана: Причины крушения вертолета с Раиси установят только по итогу расследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран доведет до конца расследование крушения вертолета с президентом и главой МИД страны Эбрахимом Раиси и Хосейном Амиром Абдоллахияном, выводы о причинах авиакатастрофы можно делать только после этого, заявил посол республики в Москве Казем Джалали.

    По его словам, соответствующие министерства и органы уже начали расследование гибели Раиси, результаты которого передадут верховному лидеру и народу Ирана, передает ТАСС. Джалали добавил, что по итогам расследования можно будет назвать конкретную причину трагедии.

    Ранее в Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.

    Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    20 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси

    Tasnim: Пятничный имам Тебриза был жив еще в течение часа после авиакатастрофы в Иране

    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и даже смог позвонить по телефону, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

    Как говорится в сообщении, Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета. При этом глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд отметил, что все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.

    По последним данным, спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана.

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    20 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны

    IRNA: Крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Иранское государственное информационное агентство IRNA назвало причиной крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси техническую неисправность.

    В материале на сайте IRNA говорится, что Раиси погиб «в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности».

    Ранее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной жесткой посадки вертолета стали погодные условия.

    Коментарии (12)
    20 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси

    Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали погодные условия, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.

    В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.

    При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.

    Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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    20 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны

    Эксперт Раванди-Фадаи: Иранское общество ищет доказательства вины израильских или американских диверсантов в гибели Раиси

    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Иране основная власть принадлежит не президенту, а духовному лидеру, поэтому гибель Эбрахима Раиси вряд ли приведет к дестабилизации страны. Более того, трагедия может сплотить иранцев. Вместе с тем важно узнать, что стало причиной авиакатастрофы, сказала газете ВЗГЛЯД иранист Лана Раванди-Фадаи, комментируя сообщения о гибели президента Ирана Раиси.

    «Авиакатастрофа вызывает много вопросов. Главный из них: как президентскому борту разрешили лететь при таких погодных условиях?» – указала Лана Раванди-Фадаи, руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ и доцент РГГУ.

    По словам собеседницы, уже существуют теории о том, что трагедия произошла по вине израильских или американских диверсантов. «Многие иранцы пытаются найти этому доказательства, вспоминая предыдущие заявления политиков из Тель-Авива и Вашингтона. Но официальных обвинений пока нет. Да и сами израильтяне уверяют, что не имеют отношения к произошедшему», – детализировала спикер. 

    Она считает важным тот факт, что на помощь Ирану пришла Турция, которая отправила своих альпинистов и спасателей, а также предоставила высокотехнологичный беспилотник, благодаря чему удалось определить место ЧП. «Руку помощи протянули и российские власти», – добавила собеседница.

    «В целом иранское общество шокировано гибелью президента и высокопоставленных чиновников. Многие люди в ночь на понедельник молились о здоровье Раиси и его спутников», – рассказала спикер. По ее мнению, трагедия сплотит иранцев. На этом фоне Раванди-Фадаи не ожидает дестабилизации обстановки в Исламской республике.

    «Основные рычаги власти в Иране не у президента, а у духовного лидера. Поэтому страна будет продолжать стабильно функционировать, даже несмотря на трагедию. Я думаю, правительство возьмет ситуацию под контроль. Временно исполняющим обязанности президента уже назначили вице-президента Мухаммеда Мохбера, который, к слову, является сторонником хороших отношений с Россией. Через 50 дней в Иране пройдут внеочередные выборы президента, на которых, по моему мнению, все шансы на победу будет иметь консерватор», – прогнозирует иранист.

    Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при катастрофе вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом утром 20 мая сообщило госагентство Mehr в Telegram-канале, позже информацию подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», – передает ТАСС слова иранского политика. Эта фраза произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.

    По информации Mehr, все сопровождавшие президента Ирана также погибли. Издание Tasnim пишет, что продолжаются попытки опознать тела жертв катастрофы. По его сведениям, в числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

    Власти Ирана заверили, что трагедия не повлечет за собой сбои в их работе. В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.


    Ночь в Тегеране прошла с молитвами. На площади Валиаср с позднего вечера стали собираться жители столицы. Они «воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении» президента Исламской республики, передавало ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится на сайте Кремля.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

    Соболезнования в связи с трагедией в Иране также выразил МИД Белоруссии, подчеркнув, что последние новости были восприняты в Минске с большой болью. «Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», – говорится в заявлении ведомства.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси». «Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить», – написал он в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Пакистан решил объявить день траура в связи с гибелью Раиси в знак солидарности с Ираном. Президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента республики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что потрясен сообщениями о гибели президента Ирана Раиси, которого считает образцовым и необыкновенным человеком.

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    20 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В Иране заявили, что сотрудничество Путина и Раиси изменило расстановку сил в мире
    В Иране заявили, что сотрудничество Путина и Раиси изменило расстановку сил в мире
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-президент Ирана, исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что взаимодействие российского лидера с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси позволило изменить многое в расстановке сил в мире и положить конец одностороннему миропорядку.

    Также он отметил, что руководство Ирана выразило намерение развивать отношения с Россией, передает ТАСС.

    Мохбер добавил, что Иран всегда с уважением относился к позиции России по международным вопросам.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

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    20 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси

    Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета президента Раиси

    Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин дал поручение помочь Ирану со спасательной операцией сразу после обсуждения на совещании крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    После поступления информации об авиакатастрофе Путин провел совещание с послом Ирана в России Каземом Джалали, также присутствовали глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков и советник президента Игорь Левитин, передает ТАСС.

    Путин после доклада посла Ирана дал оперативные команды главам упомянутых ведомств. Оперативно была подготовлена специальная группировка из 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, группа «Центроспаса» и особая группа «Лидер», уточнил Песков.

    Также был готов вертолет, способный выполнять задания на большой высоте, а также два самолета: один – с личным составом, а второй – перевозивший высокогорный вертолет. Группа экстренно вылетела в сторону Тебриза.

    Песков добавил, что между МЧС и Минобороны было очень тесное взаимодействие. В Армении были подготовлены два вертолета, которые должны были встретиться с основной группировкой в районе Тебриза.

    «Так получилось, что, когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла печальная информация, трагическая информация о том, что были найдены остатки вертолета», – сообщил Песков.

    Российские самолеты развернулись фактически над аэропортом Тебриза и вернулись на базу.

    Ранее Песков заявил, что Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета президента Раиси.

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    20 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси

    Турция заявила об отсутствии обязательных сигналов с упавшего вертолета Раиси

    В Турции заявили об отсутствии сигналов с упавшего вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сигналов с упавшего вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси не поступало, вероятно, сигнальная система воздушного судна либо отсутствовала, либо была отключена, заявил турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

    Иран находится в зоне ответственности воздушных поисково-спасательных специалистов Турции, потому Анкара следит за сигналами в воздухе и на море, сказал Уралоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    Турция на первом этапе установила контакт с Ираном, по предположению турецкой стороны, сигнальная система была отключена либо вертолет не был ею оборудован. Никаких сигналов с вертолета не поступало, а «они обязательно должны фиксироваться».

    По мнению министра, рассуждать о криминальном подтексте крушения воздушного судна еще рано, поскольку авиакатастрофа произошла в густом тумане.

    Напомним, власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.

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    20 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Лидер победившей в Нидерландах партии отказался от соболезнований Ирану

    Лидер победившей в Нидерландах партии Вилдерс отказался от соболезнований Ирану

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер Партии свободы (ПС) Нидерландов, победившей на парламентских выборах в ноябре 2023 года, Герт Вилдерс не присоединился к соболезнованиям лидеров ЕС в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и других иранских государственных деятелей в авиакатастрофе.

    Соболезнования от имени ЕС высказал глава Евросовета Шарль Мишель.

    «Не от моего имени!» – написал Вилдерс в соцсетях в ответ на сообщение Мишеля, передает ТАСС.

    Между тем телеграммы властям Ирана в связи с гибелью Раиси направили король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

    Соболезнования в связи с трагедией также выразил король Иордании Абдалла II. «Мы солидарны с братьями в Иране в этих печальных обстоятельствах», – написал иорданский монарх.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что Раиси «внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном».

    Также соболезнования Ирану выразил МИД Франции.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

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    20 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Шойгу пообещал помочь Ирану в расследовании катастрофы с Раиси

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова помочь в расследовании катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в телеграмме на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадияна.

    Как процитировали телеграмму в пресс-службе аппарата СБ, Шойгу принес глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и подтвердил готовность России оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Раиси, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин дал поручение помочь Ирану со спасательной операцией сразу после обсуждения на совещании крушения вертолета президента Эбрахима Раиси.

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    20 мая 2024, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата похорон президента Ирана Раиси

    Президента Ирана Раиси решили похоронить в его родном городе

    Объявлена дата похорон президента Ирана Раиси
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Похоронная церемония иранского президента Эбрахима Раиси запланирована на 23 мая, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури, назначенный главой комитета по организации похорон погибших при крушении вертолета.

    Похороны пройдут в родном городе президента Мешхеде, на северо-востоке Ирана, сказал Мансури в эфире телеканала IRIB, передает ТАСС.

    Церемония состоится в мавзолее имама Резы, который является центром паломничества и одной из главных святынь шиитов.

    Президент России Владимир Путин назвал погибшего в авиакатастрофе Раиси настоящим другом России, который сделал многое для отношений двух стран.

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    21 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Стали известны подробности о вертолете президента Ирана

    Turkiye: Вертолет Раиси был оснащен сигнальными средствами

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники в иранских спецслужбах сообщила, что вертолет, разбившийся 19 мая с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, был оснащен новейшими системами навигации и сигнализации.

    Вертолетом управляли летчики армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как бывало раньше, передает ТАСС содержание публикации.

    В последний момент в список пассажиров были внесены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица, которые должны были лететь в Иран из Азербайджана на другом вертолете.

    Несмотря на наличие на борту GPS, транспондера и специальной системы слежения, обеспечивающей бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов, место крушения было обнаружено не сразу.

    Источники в Тегеране, на которые ссылается Turkiye, предполагают, что крушение могло быть спланировано. Раиси, как один из возможных преемников 85-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «не был нужен в этом уравнении и был устранен».

    Среди других кандидатов на пост преемника Хаменеи называются его сын Можтаба Хаменеи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Следствие по делу о крушении вертолета продолжается.

    Напомним, похоронная церемония Раиси запланирована на 23 мая.

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    20 мая 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета Раиси
    Песков: Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета Раиси
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран пока не обращался к Москве с просьбой помочь в расследовании крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии российских спецслужб в расследовании, передает ТАСС.

    Также Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны Раиси. Песков уточнил, что традиции похорон не предусматривают участия международных представителей.

    Ранее сообщалось, что похороны всех погибших при крушении вертолета президента Раиси пройдут в городе Тебриз 21 мая.

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    20 мая 2024, 22:56 • Новости дня
    Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Папа Римский Франциск в телеграмме духовному лидеру Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.

    Папа Римский написал, что соболезнует в связи с гибелью всех, кто находился в разбившемся вертолете, передает ТАСС.

    Напомним, власти Ирана подтвердили гибель президента страны. Российский лидер Владимир Путин в телеграмме аятолле Хаменеи подчеркнул, что Раиси был настоящим другом России

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    20 мая 2024, 12:59 • Новости дня
    Спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана

    Tasnim: Спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян,сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

    По его словам, несмотря на то, что тела обгорели, спасатели опознали их и передали врачам, передает ТАСС. Хасан Нами уточнил, что эксперты не будут проводить генетическую экспертизу, так как тела погибших были полностью идентифицированы.

    Ранее спасатели завершили поиски погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании погибших возникли проблемы.

    Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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    20 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин после гибели Раиси поговорил по телефону с вице-президентом Ирана
    Путин после гибели Раиси поговорил по телефону с вице-президентом Ирана
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером (исполняет обязанности главы исполнительной власти республики), сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась в контексте произошедшей накануне гибели президента Ирана в катастрофе с вертолетом.

    Как говорится в сообщении, президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.

    Путин обсудил с исполняющим обязанности главы государства Мохбером дальнейшее сотрудничество между Москвой и Тегераном. С обеих сторон был подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран.

    Ранее президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России.

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    Эстония девальвировала устав НАТО

    Присутствие военных НАТО на Украине перестало быть тайным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что инструкторы альянса уже тренируют солдат ВСУ в зоне конфликта. Она также отметила, что их гибель не станет причиной к реализации пятой статьи Устава НАТО. Чем объясняется эстонская откровенность? Подробности

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    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

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    Гаага решила изолировать Израиль

    МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. С соответствующим требованием уже выступил прокурор Карим Хан. При этом внутри страны в отношении правительства не стихают протесты, а ключевые внешние партнеры Израиля требуют от Тель-Авива отказаться от новых операций в Газе. По мнению экспертов, сейчас Нетаньяху оказался в ситуации, когда любой сценарий развития событий не принесет ему ничего хорошего. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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