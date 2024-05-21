  • Новость часаСистема ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
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    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    38 комментариев
    21 мая 2024, 11:56 • Новости дня

    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Минобороны: Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО обнаружила и уничтожила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 11.20 мск российские силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Белгородской областью.

    Ранее российская система ПВО около 7.00 мск пресекла попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника на территории Курской области.

    20 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки провели удар по месту совещания командиров двух штурмовых бригад украинской армии, сообщило Минобороны России.

    ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    20 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    В США спрогнозировали крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта

    Экс-разведчик Риттер предсказал крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта

    В США спрогнозировали крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оборону украинской армии ждет крах в случае открытия нового фронта в Сумской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    Расширение Россией фронта на севере, в Сумской области, позволит разрушить структуру обороны ВСУ, поскольку на этом участке у киевского режима нет войск, сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, у Украины уже нет мобилизационного ресурса для пополнения рядов ВСУ, распыление сил приведет эту армию к тотальному коллапсу.

    Ранее Риттер отмечал, что сами жители Украины не готовы «воевать до последнего украинца», поэтому они сдаются.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    Коментарии (21)
    20 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского
    Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские СМИ проанализировали инаугурационную речь на тот момент новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, которая прозвучала ровно пять лет назад, и сравнили ее с созданным нейросетью видео из параллельной реальности.

    В понедельник, 20 мая, истекает срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Новые выборы в срок проводиться не будут.

    «Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали», – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь 20 мая 2019 года, напоминает украинское издание «Страна».

    Авторы статьи напоминают, что основным посылом той президентской речи было то, что украинцев нельзя делить на «правильных» и «неправильных». Зеленский перешел на русский язык, отметив, что на этом языке говорят в том числе украинские солдаты.

    Ключевая же часть речи, как напоминает «Страна», была посвящена обещанию закончить боевые действия в Донбассе. Зеленский называл это своей «первостепенной задачей». «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все», – говорил тогда Зеленский. Он уверял, что не боится «сложных» решений и готов терять популярность и рейтинги. Также ради мира Зеленский был готов пожертвовать должностью.

    Также Зеленский, который впоследствии подписал закон о запрете переговоров с российским руководством, заявлял, что он «готов к диалогу».

    Кроме того, он призывал украинских граждан, которые выехали за рубеж, возвращаться.

    Он обещал построить «страну других возможностей», где все будут равны перед законом, где существуют единые для всех «честные и прозрачные правила игры».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

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    21 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Для ООН Владимир Зеленский остается главой украинского государства, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сказал, что Зеленский – это тот человек, к которому обращается генсек, когда требуется поговорить с украинским лидером, передает РИА «Новости».

    Напомним, в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

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    20 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Белогоровку в ЛНР
    Российские войска освободили Белогоровку в ЛНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили поселок Белогоровка в Луганской народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка смогла полностью освободить населенный пункт и занять более выгодные рубежи и позиции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и техника ВСУ у Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Украинская армия потеряла свыше 340 человек, три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-30, две британских гаубицы L-119, американское орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ у Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ у Соловьево в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки свыше 330 человек, танк, две немецких БМП Marder и американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков из 72-й механизированной бригады у Владимировки в ДНР. ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки до 120 человек, два БТР и гаубицу Д-20.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны у Степного (Херсонская область), Степногорска, Работино и Новопокровки (Запорожская область).

    На острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

    ВСУ потеряли до 30 человек, танк, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125.

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    20 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    В Кремле напомнили слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая
    В Кремле напомнили слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин уже высказывался о легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы Украины после истечения срока его полномочий 20 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что Путин уже отвечал на этот вопрос в ходе общения со СМИ в Китае, передает ТАСС.

    Песков добавил, что истечение президентского срока Зеленского не повлияет на проведение Россией спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    20 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Медведев: Капитулировать может любой глава Украины, хоть «свинья в ермолке»
    Медведев: Капитулировать может любой глава Украины, хоть «свинья в ермолке»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», – прокомментировал Медведев истечение президентских полномочий Зеленского, передает ТАСС.

    По словам зампреда СБ, Зеленский, как и любой его преемник, может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Он напомнил, что так поступили, например, Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил.

    Медведев считает, что «у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя». При этом номинальным лидером киевского режима может быть кто угодно. «Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», – сказал он.

    По словам Медведева, для международного права и для распавшейся Украины личность такого главаря, «исходя из нормальных правовых позиций, безразлична». Это лицо останется для Москвы правонарушителем, однако сможет быть субъектом переговоров.

    Кроме того, Медведев заявил, что Зеленский является военной целью для России как глава враждебного режима. Это не зависит от его легитимности на посту президента. «Руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», – добавил политик.

    По мнению Медведева, после капитуляции Украины Зеленский должен быть предан суду за преступления против россиян и украинцев. «При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», – сказал зампред СБ, напомнив, что такая судьба постигла «духовного учителя Зеленского – Степана Бандеру».

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая судьба ждет Зеленского после окончания его президентских полномочий.

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    21 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Отчисленного из МГУ за сбор денег для ВСУ студента собрались депортировать

    Tекст: Антон Антонов

    Удовлетворено ходатайство о помещении украинского студента Сергея Гулько в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации, сообщил Троицкий суд Москвы.

    Гулько может обжаловать решение суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прежде суд четыре раза выносил решение об административном аресте Гулько за посты в соцсетях и отказ предъявить полиции паспорт. Гулько – гражданин Украины, получить российское гражданство он не пытался.

    Напомним, факультет фундаментальной медицины МГУ сообщил, что Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для вооруженных сил Украины, отчислен с факультета.

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    21 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Назначена дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    Politico: ЕС намерен с 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    В Евросоюзе намерены с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины, пишут европейское издание газеты Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

    По информации издания, страны – члены объединения намеревались начать переговоры еще в декабре 2023 года, однако решение откладывалось из-за позиции Венгрии, а также опасений, что вопрос расширения ЕС станет ключевым в предвыборный период. Напомним, выборы в Европарламент состоятся 6–9 июня, передает ТАСС.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года.

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    20 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    Зеленский назвал цель проведения саммита по Украине в Швейцарии

    Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит по Украине в Швейцарии, на котором участники собираются обсудить так называемую украинскую формулу мира, нужен в первую очередь для политического давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.

    Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.

    Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.

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    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    21 мая 2024, 10:07 • Новости дня
    СМИ: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду

    Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя, пишет журнал Economist.

    По словам одного из украинских чиновников, Зеленский, скорее всего, понимает, что ему не передают всей правды о положении ВСУ, в связи с чем он кричит на своих генералов, пишет РИА «Новости».

    Также издание подчеркивает, что в рядах ВСУ опасаются, что Киев или Вашингтон могут сдать Харьков в преддверии перемирия с Россией.

    Так, многие солдаты разгневаны из-за успехов ВС России в Харьковской области, считая, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны Киева.

    Ранее украинцы подвели неутешительные итоги правления Зеленского.

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    20 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Группировка «Север» продолжила продвижение под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки продолжили проход вглубь обороны украинской армии под Харьковом, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ под городом, поражены живая сила и техника 42-й механизированной бригады ВСУ у Глубокого в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены две контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Стариц в Харьковской области.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 380 человек, три САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и поразила формирования 63-й механизированной бригады ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 60 человек, БТР, три машины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

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    21 мая 2024, 04:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Харькове и Одессе, сообщили украинские СМИ.

    В Харьковской области Украины воздушная тревога не прекращается уже более пяти часов, передает ТАСС.

    Сирены также сработали в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины, передает РИА «Новости».

    В воскресенье и понедельник взрывы также звучали в Одессе и Харькове.

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