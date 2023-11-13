У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев

ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Конрикус, он не может вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции, но ЦАХАЛ известно об этой проблеме, передает ТАСС.

Конрикус указал, что в СМИ была информация о том, что израильские военные, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди покидающих северные районы сектора Газа беженцев и кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно.

«Я не могу сообщить каких-либо деталей о том, что мы делаем или не делаем. Никаких блокпостов нет, однако предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого», – добавил Конрикус.

Ранее канал Al Hadath сообщил, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.