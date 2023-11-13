Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.21 комментарий
У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
У пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
На климатическом митинге в Амстердаме мужчина, недовольный тем, что Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку, отобрал у экоактивистки микрофон, сообщают СМИ.
Приглашенная Тунберг палестинка обвиняла Израиль в геноциде. Мужчина, который отнял микрофон у Тунберг, выразил возмущение, заявив, что пришел принять участие в «климатическом митинге» и не хочет «слушать про политику». Его увела охрана, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, Армия обороны Израиля раскритиковала Тунберг за поддержку Палестины. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке из-за поддержки ее Палестины.