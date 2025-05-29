Додон получил повестку в полицию из-за георгиевской ленты

Tекст: Ольга Иванова

Додон получил повестку в полицию в Кишиневе, передает ТАСС. Политик сообщил, что его вызывают на допрос из-за ношения георгиевской ленты на марше Победы 9 мая, который он традиционно возглавляет вместе с другими оппозиционными политиками.

Додон заявил: «Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской лентой. Я говорил ранее и повторю снова – отказываться от символов Победы только потому, что этого хотят Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, я не собираюсь».

Экс-президент напомнил, что ранее уже получал штраф за ношение ленты, оспорил его в суде и выиграл дело. Власти Молдавии запретили ношение георгиевской ленты как символа, связанного с событиями Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Молдавии напомнило о штрафах за ношение георгиевских лент. Учителям в стране пригрозили увольнением за участие в марше Победы 9 мая. Власти Молдавии запретили проведение акции «Бессмертный полк» в центре Кишинева.



