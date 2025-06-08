Шор обвинил власти Молдавии в противодействии православным традициям

Tекст: Ольга Иванова

Шор отметил, что сначала священника не допустили для получения Благодатного огня, а теперь запрещают крестный ход за мир и благоденствие на территории Гагаузии, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что, по его мнению, власти не заинтересованы в сохранении православных ценностей на территории страны. В своей речи Шор заявил: «В православной Молдове запрещают православие. Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле».

Он также добавил, что, по его мнению, нынешнее руководство страны предпочитает иные ценности и традиции, а вопросы православной веры игнорируются или подавляются.

Ранее власти Молдавии не позволили архиепископу Православной церкви Молдавии Маркеллу вылететь из страны для совершения паломничества.

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что поддержку расколу Молдавской православной церкви оказывает румынское правительство через Бессарабскую митрополию.

МИД России осудил отказ властей Молдавии в выезде архиепископа Русской православной церкви для получения Благодатного огня.

Эксперты отметили, что правительство Майи Санду такими действиями против православных пытается избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.