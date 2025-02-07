Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Мишустин: Реальный рост доходов населения в России за год превысил 8%
Мишустин: Реальные доходы в России выросли на 8,4%, безработица снизилась до 2,3%
Реальные доходы населения России выросли на 8,4% за год, превысив прогнозы, отмечен также рост реальной зарплаты на 8,7% за одиннадцать месяцев 2024 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе встречи Мишустин сообщил о значительном росте реальных доходов населения за прошедший год, передает ТАСС. «Реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, а реальная зарплата сейчас, за 11 месяцев, плюс 8,7%», – рассказал премьер.
Глава правительства подчеркнул, что одной из приоритетных задач было обеспечение роста денежных доходов россиян, и этот результат оказался вполне успешным. «Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения», – отметил Мишустин.
На встрече также обсуждалась ситуация с безработицей в стране. На данный момент уровень безработицы составляет 2,3%, в то время как за прошедший год он в среднем не превышал 2,5%. Премьер-министр подчеркнул значимость решения проблемы дефицита рабочей силы и необходимость привлечения специалистов в нуждающиеся отрасли.
Ранее Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.
Владимир Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.
Также Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, а премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.