Все ради России. В чем ключ к пониманию переговорной стратегии Путина

Tекст: Семен Николаев

Заместитель Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс так высказался на днях о переговорной стратегии Москвы: «В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников… Наша позиция состоит в том, что мы продолжаем работать ради мира и надеемся, что русские проснутся и признают реальность». Два комментария по поводу этой реплики. Русские не могут «проснуться», так как они не спят. Русские в лице в первую очередь Путина лучше всех понимают и признают реальность.

И американцы об этом знают. И европейцы об этом знают. Да что тут говорить: об этом знают даже функционеры киевского режима. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол режима Зеленского в Лондоне Валерий Залужный опубликовал статью о раскладе сил на театре военных действий. Если не очень внимательно вчитываться в написанное, то может создаться впечатление: текст выдержан в привычном для отставного киевского военачальника ура-патриотическом ключе. Но в отличие от болтовни самого Зеленского, который может хоть пять раз в день без всякого стеснения менять свою позицию, его посол в Лондоне, когда речь идет о чисто военных вопросах, эта фигура более серьезная.

И вот что намекает эта серьезная и настроенная крайне негативно по отношению к Москве фигура: «Рано или поздно, с учетом возможности с помощью БПЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это несомненно ведет к изменению конфигурации линии столкновения и создает угрозу подхода к другим позициям. И благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается – к сожалению, в нашу сторону».

Какой из этого вытекает вывод? С точки зрения Залужного, вот какой: «Позиционный тупик действительно есть. Он имеет характерные признаки. Но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России». Поняли теперь почему Россию так настойчиво стыдят, уговаривают, дразнят, подталкивают к «прекращению огня» и переговорам на высшем уровне с Зеленским «без предварительных условий»? Это происходит потому, что на Западе понимают: текущие условия военного конфликта меняются в пользу России – меняются и будут меняться. Поэтому Путина надо отвлечь, надо заставить прекратить то, что он делает – или с помощью уговоров, просьб «войти в положение», «заключить сделку ради меня» или с помощью угроз.

Понятная и логичная стратегия – понятная и логичная, но в то же самое время обреченная на провал. После прихода Трампа к власти многие ожидали, что Москва обрадуется, что новый президент США хорошо к ней относится и согласится на замораживание конфликта по линии фронта. Но эти надежды были основаны на полном непонимании стратегических целей Путина. Хотя как, спрашивается, можно не понимать стратегические цели президента России? Они ведь не скрываются. Сам Путин открыто обнародовал их еще более четырех лет тому назад и с тех ни на миллиметр не отступил от этой обнародованной позиции.

Июль 2021 года, статья главы российского государства «Об историческом единстве русских и украинцев» : «Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся».

Вот эти самые главные слова – «не дождутся». У Путина есть четко сформулированная задача – подвести к краху проект превращения Украины в «анти-Россию». Путин последовательно идет к решению этой задачи, сочетая действия на театре военных действий и действия на дипломатическом треке. Одно ведь совсем не исключает другое – только дополняет.

Казалось бы, предельно простая мысль. Но какая же она на деле сложная для понимания – не для всех, конечно, а для тех, кто, реагируя на каждую новость об очередном переговорном раунде в рамках урегулирования украинского конфликта, начинает паниковать: «Караул! Все пропало! Сейчас наши все сдадут! Сейчас наши пойдут на односторонние уступки!» Не сдадут и не пойдут – Путин знает, что делает. Президент России не даст себя отвлечь, чего бы ради этого не предпринимали его зарубежные коллеги.