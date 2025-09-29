  • Новость часаДепутат Матвейчев: Партия Санду проиграла внутри Молдавии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему нельзя верить «готовности украинцев к переговорам»
    Эксперт: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы
    Общественники предложили учредить День защитницы Отечества
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Рар объяснил активность спецслужб Франции на выборах в Молдавии
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Рим ответил на слова Зеленского о российских дронах
    Назван срок решения ЕС о конфискации российских активов
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    29 сентября 2025, 11:24 • Тенденции

    Все ради России. В чем ключ к пониманию переговорной стратегии Путина

    Все ради России. В чем ключ к пониманию переговорной стратегии Путина
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Семен Николаев

    На встрече Трампа с европейскими лидерами спустя несколько дней после саммита на Аляске в августе чувствительные микрофоны журналистов уловили обращенную к Макрону реплику президента США: «Я думаю, что Путин хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало». Прошедшие с этого момента 40 дней доказывает, что такое понимание ситуации не просто «звучит безумно», но и является в корне неправильным. Когда речь идет о фундаментальных национальных интересах России, Владимир Путин ориентируется исключительно на эти интересы, а не на то, чтобы порадовать своих зарубежных партнеров, как бы хорошо он к ним ни относился в личном плане.

    Заместитель Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс так высказался на днях о переговорной стратегии Москвы: «В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников… Наша позиция состоит в том, что мы продолжаем работать ради мира и надеемся, что русские проснутся и признают реальность». Два комментария по поводу этой реплики. Русские не могут «проснуться», так как они не спят. Русские в лице в первую очередь Путина лучше всех понимают и признают реальность.

    И американцы об этом знают. И европейцы об этом знают. Да что тут говорить: об этом знают даже функционеры киевского режима. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол режима Зеленского в Лондоне Валерий Залужный опубликовал статью о раскладе сил на театре военных действий. Если не очень внимательно вчитываться в написанное, то может создаться впечатление: текст выдержан в привычном для отставного киевского военачальника ура-патриотическом ключе. Но в отличие от болтовни самого Зеленского, который может хоть пять раз в день без всякого стеснения менять свою позицию, его посол в Лондоне, когда речь идет о чисто военных вопросах, эта фигура более серьезная.

    И вот что намекает эта серьезная и настроенная крайне негативно по отношению к Москве фигура: «Рано или поздно, с учетом возможности с помощью БПЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это несомненно ведет к изменению конфигурации линии столкновения и создает угрозу подхода к другим позициям. И благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается – к сожалению, в нашу сторону».

    Какой из этого вытекает вывод? С точки зрения Залужного, вот какой: «Позиционный тупик действительно есть. Он имеет характерные признаки. Но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России».  Поняли теперь почему Россию так настойчиво стыдят, уговаривают, дразнят, подталкивают к «прекращению огня» и переговорам на высшем уровне с Зеленским «без предварительных условий»? Это происходит потому, что на Западе понимают: текущие условия военного конфликта меняются в пользу России – меняются и будут меняться. Поэтому Путина надо отвлечь, надо заставить прекратить то, что он делает – или с помощью уговоров, просьб «войти в положение», «заключить сделку ради меня» или с помощью угроз.

    Понятная и логичная стратегия – понятная и логичная, но в то же самое время обреченная на провал. После прихода Трампа к власти многие ожидали, что Москва обрадуется, что новый президент США хорошо к ней относится и согласится на замораживание конфликта по линии фронта. Но эти надежды были основаны на полном непонимании стратегических целей Путина. Хотя как, спрашивается, можно не понимать стратегические цели президента России? Они ведь не скрываются. Сам Путин открыто обнародовал их еще более четырех лет тому назад и с тех ни на миллиметр не отступил от этой обнародованной позиции.

    Июль 2021 года, статья главы российского государства «Об историческом единстве русских и украинцев» : «Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся».

    Вот эти самые главные слова – «не дождутся». У Путина есть четко сформулированная задача – подвести к краху проект превращения Украины в «анти-Россию». Путин последовательно идет к решению этой задачи, сочетая действия на театре военных действий и действия на дипломатическом треке. Одно ведь совсем не исключает другое – только дополняет.

    Казалось бы, предельно простая мысль. Но какая же она на деле сложная для понимания – не для всех, конечно, а для тех, кто, реагируя на каждую новость об очередном переговорном раунде в рамках урегулирования украинского конфликта, начинает паниковать: «Караул! Все пропало! Сейчас наши все сдадут! Сейчас наши пойдут на односторонние уступки!» Не сдадут и не пойдут – Путин знает, что делает. Президент России не даст себя отвлечь, чего бы ради этого не предпринимали его зарубежные коллеги.

    Главное
    В пожаре после атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли женщина и ребенок
    Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов
    Венгрия призвала Украину уступить территорию
    В Китае указали на «жесткий ответ» России на притязания Японии на Курилы
    В Севастополе ограничили продажу бензина из-за ажиотажа
    Полиция раскрыла схему распространения суррогатного алкоголя в Ленобласти
    В Архангельске бывший студент техникума напал с ножом на педагогов

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему нельзя верить «готовности украинцев к переговорам»

    Украинские социологи заверяют, что в стране «сегодня запрос на переговоры чрезвычайно высок», более того – «произошел перелом в общественном мнении» по поводу идущего военного конфликта с Россией. Почему перед нами не более чем манипуляция, что именно показывают социологические опросы и чего на самом деле сегодня хотят жители Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации