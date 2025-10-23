Азаров назвал конфликт с мэром Одессы показателем слабости режима Зеленского

Tекст: Ирма Каплан

«Сейчас идет процесс противостояния. Это показатель, безусловно, слабости Зеленского, слабости силовых структур, которые без повода могли бы арестовать этого Труханова, но не идут на это», – заявил Азаров ТАСС.

По его мнению, это противостояние наряду с другими факторами говорит о том, что режим «начинает давать очень серьезные трещины», к тому же эту историю не поддерживают американцы.

«Они могли бы просто Труханову сказать – иди в отставку и дело с концом, но они этого не говорят», – отметил Азаров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Менее чем за сутки петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей. Труханов опроверг слухи о наличии у него российского паспорта.

