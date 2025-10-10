Косачев назвал позицию Украины о Сусанине заискиванием перед Польшей

Tекст: Вера Басилая

Украинский Институт национальной памяти ранее предложил считать подвиг Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой российского империализма. В рамках закона о декоммунизации власти на Украине обязали убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем Сусанина, передает ТАСС.

Константин Косачев в своем телеграм-канале заявил: «Не знаю, чего здесь больше – заискивания перед поляками, политического идиотизма или элементарной безграмотности», – написал Косачев в Telegram-канале.

По его словам, страшно становится от того, «насколько глубоко можно погрязнуть в собственном националистическом болоте».

Он добавил, что национализм на Украине становится «более бесчеловечным и более людоедским».

Иван Сусанин был крестьянином, который, согласно одной из версий, в 1613 году во время русско-польской войны обманом завел польско-литовский отряд в болото и отказался выдать местонахождение царя Михаила Романова, за что был убит. Его поступок стал символом народной верности и самопожертвования.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, после чего активно переименовывают улицы и сносят памятники, связанные с российской и советской историей. С 2022 года эти процессы значительно усилились, отмечают в публикации.

Ранее Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением, поскольку считает их инструментом пропаганды «российского империализма».

Институт также назвал писателя Михаила Булгакова, поэта Иосифа Бродского, композитора Михаила Глинку и декабристов «символами российской имперской политики».