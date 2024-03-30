Киев назвал Булгакова и Глинку «символами российской имперской политики»

Украинский институт национальной памяти назвал Булгакова, Глинку и декабристов «символами российской имперской политики»

Tекст: Антон Антонов

УИНП опубликовал «экспертные заключения», в которых указал на недопустимость сохранения на Украине памятников и географических названий в честь «символов российской имперской политики», передает ТАСС.

Булгакова назвали «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что Булгаков, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев. Сказано, что Булгаков поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

Бродскому поставили в вину стихотворение «На независимость Украины». Также УИНП выразил недовольство эссе «Как нам обустроить Россию» Александра Солженицына.

Глинку назвали «культурным маркером» русского мира, а его чествование на Украине сочли недопустимым из-за опасности «нивелирования различий между украинской и российской национальными идентичностями», ведущей к «угрозе для национальной безопасности Украины». Глинку УИНП раскритиковал за оперу «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») и «Патриотическую песню».

Оценивая декабристов, УИНП заявил, что те придерживались идеологии панславизма и не считали, что Украина должна существовать отдельно от России. В частности, Павла Пестеля в УИНП осудили за «имперский дух» в проекте конституции «Русская правда».

При этом УИНП не стал возражать против сохранения географических названий и памятников, посвященных русскому хирургу Николаю Пирогову.

Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал «депушкинизацию» частью избавления страны от «тоталитарного прошлого».