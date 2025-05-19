Мошенники перед ЕГЭ стали звонить под видом сотрудников Минпросвещения

Злоумышленники под видом сотрудников Минпросвещения требуют коды из смс

Tекст: Ирма Каплан

Мошенники перед ЕГЭ обзванивают выпускников школ и их родителей, представляясь сотрудниками Минпросвещения или экзаменационных комиссий, рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники информируют о необходимости срочной регистрации на несуществующем «портале сдачи ЕГЭ» и просят продиктовать код из смс под предлогом подтверждения личности.

Немкин пояснил, что коды – это одноразовые пароли для входа в реальные сервисы – личные кабинеты, электронные дневники, госуслуги или банковские приложения, если к ним привязан номер телефона.

«Важно понимать: настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей», – сказал депутат.

В случае подозрительных звонков Нилов призвал немедленно завершать разговор и обратиться в образовательное учреждение для проверки информации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Москвы выразили готовность апробировать экспериментальную часть ЕГЭ по естественно-научным предметам. Рособрнадзор отказался поддерживать инициативу об отмене ЕГЭ для победителей олимпиад.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пункты проведения экзаменов проверены и готовы к экзаменам, которые начинаются с 21 мая и завершатся 4 июля, резервные дни предусмотрены с 26 по 28 июня и 30 июня – 2 июля.