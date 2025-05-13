Кравцов сообщил о готовности регионов к ЕГЭ и ОГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Все регионы России готовы к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ, соответствующие доклады поступили в Минпросвещения, передает ТАСС. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пункты проведения экзаменов проверены совместно с Рособрнадзором и региональными министерствами. Экзамены начнутся с 21 мая и завершатся 4 июля, резервные дни предусмотрены с 26 по 28 июня и 30 июня – 2 июля.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании подчеркнул необходимость уделять особое внимание прозрачности процедуры досмотра и уважению личных границ участников. Он потребовал, чтобы главы регионов взяли на личный контроль безопасность, готовность и объективность экзаменационной кампании. Чернышенко отметил ряд регионов, где организация экзаменационной кампании показала образцовый уровень: Новосибирская, Белгородская, Тамбовская и Ленинградская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Министр Кравцов призвал обеспечить спокойное проведение основного периода ЕГЭ и не использовать отдельные случаи нарушений для публичного пиара, поскольку это увеличивает тревожность среди школьников. Он напомнил, что в прошлом году проверки подтвердили корректность всех процедур досмотра. По его словам, итоги пересдач ЕГЭ, которые состоятся 3 и 4 июля, будут переданы регионам не позднее 15 июля – это обеспечит своевременную подачу документов в вузы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы выразили готовность апробировать экспериментальную часть ЕГЭ по естественно-научным предметам. Рособрнадзор отказался поддерживать инициативу об отмене ЕГЭ для победителей олимпиад. Родителям запретили присутствовать в качестве наблюдателей на ЕГЭ у собственных детей.