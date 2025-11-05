Минченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области

Политолог Минченко: Опыт работы в энергокомпаниях поможет Королеву в Тверской области

Tекст: Олег Исайченко

«Виталий Королев начал свою карьеру с низов. Сначала он работал в энергетической компании, а затем перешел в ФАС. Я думаю, что хороший личный контакт с топами российских компаний – очень важный аспект в его будущей работе», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он напомнил, что Королев также прошел «школу губернаторов». «Сегодня редко главами регионов назначают кого-то, кто не прошел эту программу подготовки кадров», – заметил собеседник. По его мнению, такой опыт, а также социальный капитал дают «хороший старт».

«Задачи, которые предстоит решить врио губернатора Тверской области, озвучил сам Королев. В первую очередь речь идет о проблеме, связанной с ЖКХ, энергоснабжением. И ему, как большому специалисту в этой сфере, как говорится, карты в руки», – заключил политолог.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на должность врио губернатора Тверской области. Президент провел встречу с чиновников во вторник поздно вечером.

«Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Королев поблагодарил главу государства за доверие и выразил готовность к исполнению обязанностей. «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время», – сказал он.

Чиновник добавил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона. В частности, речь идет о проекте высокоскоростной магистрали, которая будет проходить в том числе через Тверскую область. Другим приоритетом работы Королев назвал поддержку семей участников СВО.

Ранее Тверскую область возглавлял Игорь Руденя, которого Путин 29 сентября назначил полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Выборы губернатора региона состоятся в следующий единый день голосования – в сентябре 2026 года, сообщили РИА «Новости» в областном избиркоме.

Виталий Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Он имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое. С 2001 по 2002 год работал в «Красноярскнефтепродукт», а в 2002-2005 годах в «Красноярскэнерго». С 2005 года Королев работает в Федеральной антимонопольной службе. Является выпускником четвертого потока «школы губернаторов».