    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 11:50 • Новости дня

    Минченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области

    Политолог Минченко: Опыт работы в энергокомпаниях поможет Королеву в Тверской области

    Минченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Одной из задач, которую предстоит решить Виталию Королеву на новой должности, станет проблема, связанная с ЖКХ и энергоснабжением. Чиновник – большой специалист в этой сфере, и ему, как говорится, все карты в руки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал назначение Королева врио губернатора Тверской области.

    «Виталий Королев начал свою карьеру с низов. Сначала он работал в энергетической компании, а затем перешел в ФАС. Я думаю, что хороший личный контакт с топами российских компаний – очень важный аспект в его будущей работе», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что Королев также прошел «школу губернаторов». «Сегодня редко главами регионов назначают кого-то, кто не прошел эту программу подготовки кадров», – заметил собеседник. По его мнению, такой опыт, а также социальный капитал дают «хороший старт».

    «Задачи, которые предстоит решить врио губернатора Тверской области, озвучил сам Королев. В первую очередь речь идет о проблеме, связанной с ЖКХ, энергоснабжением. И ему, как большому специалисту в этой сфере, как говорится, карты в руки», – заключил политолог.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на должность врио губернатора Тверской области. Президент провел встречу с чиновников во вторник поздно вечером.

    «Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Королев поблагодарил главу государства за доверие и выразил готовность к исполнению обязанностей. «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время», – сказал он.

    Чиновник добавил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона. В частности, речь идет о проекте высокоскоростной магистрали, которая будет проходить в том числе через Тверскую область. Другим приоритетом работы Королев назвал поддержку семей участников СВО.

    Ранее Тверскую область возглавлял Игорь Руденя, которого Путин 29 сентября назначил полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Выборы губернатора региона состоятся в следующий единый день голосования – в сентябре 2026 года, сообщили РИА «Новости» в областном избиркоме.

    Виталий Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Он имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое. С 2001 по 2002 год работал в «Красноярскнефтепродукт», а в 2002-2005 годах в «Красноярскэнерго». С 2005 года Королев работает в Федеральной антимонопольной службе. Является выпускником четвертого потока «школы губернаторов».

    4 ноября 2025, 18:08 • Новости дня
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    Экономист Лизан: Пересмотр таможенных правил увеличит товарооборот России и Китая

    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    5 ноября 2025, 05:06 • Новости дня
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    @ ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная разведывательная служба сообщила, что 5 тыс. северокорейских солдат из строительного батальона перебрасываются в Россию, а еще 1 тыс. саперов занимаются разминированием на ее территории.

    «Около 10 тыс. военнослужащих несут караульную службу на российско-украинской границе. Зафиксирована переброска дополнительных войск: 5 тыс. солдат КНДР последовательно перебрасываются с сентября, и ожидается, что они будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры, еще 1 тыс. саперов направлена для разминирования», – сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

    Национальная разведывательная служба сообщила об этом в ходе закрытой проверки Комитета по разведке Национальной ассамблеи, которая прошла в Сеуле.

    «Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем любые передачи чувствительных технологий из России», – заявили в разведке Южной Кореи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что вклад солдат и офицеров КНДР в освобождение Курской области навсегда останется в памяти россиян. Президент России Владимир Путин и глава МИД КНДР обсудили укрепление дружбы между странами.

    5 ноября 2025, 00:58 • Новости дня
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале ноября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, что сделает ее диск визуально крупнее и ярче обычного, поэтому рассмотреть ее можно будет без специального оборудования при условии безоблачной погоды, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

    Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.

    По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.

    Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.

    Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.

    Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.

    По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года – астрономы считают его новой квазилуной. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    5 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    @ lpixras

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника, 4 ноября, произошла вспышка высшего балла X1.8, которая наблюдалась впервые после почти пятимесячного перерыва, начавшегося в июне 2025 года, сообщили в Telegram-канале ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274, та самая, которая около двух недель назад, находяcь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS», – сообщили они.

    Ученые уточнили, что вспышка длилась около 36 минут с 20.15 до 20.51 мск, а пик излучения пришелся на 20.34.

    «Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по пятибалльной шкале», – спрогнозировали эксперты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Американские исследователи зафиксировали самую яркую и одновременно самую далекую из известных науке вспышек, исходящих от сверхмассивной черной дыры.

    5 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Афганистан направил в Россию 50 тонн яблок

    Tекст: Катерина Туманова

    Местные представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в южной провинции Кандагар сообщили, что во вторник в Россию было экспортировано 50 тонн яблок местного производства.

    Мохаммад Ханиф Хакмаль, представитель подконтрольного талибам Управления сельского хозяйства и животноводства в Кандагаре, сообщил, что яблоки были отправлены в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в провинции Герат после упаковки в соответствии с международными стандартами при поддержке частной компании, пишет портал Kabul Tribune (KT).

    По словам официальных лиц, в соответствии с действующим соглашением, в ближайшие недели из Кандагара в Россию будет экспортировано в общей сложности 1 тыс. т яблок.

    Этот экспорт знаменует собой еще один шаг в нарастающем сотрудничестве по торговле сельскохозяйственной продукцией Афганистана после недавней поставки 250 т гранатов из Кандагара в Россию, сказано в заметке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан расширил ассортимент поставок в Россию, включая газированные и энергетические напитки, а также казаны для плова, наряду с традиционными товарами, такими как сухофрукты, специи и драгоценные камни.


    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    5 ноября 2025, 02:26 • Новости дня
    Юрист Хаминский предупредил о блокировке карты при переводе себе в другой банк

    Юрист Хаминский предупредил о блокировке карты при переводе самому себе

    Tекст: Катерина Туманова

    В последнее время фиксируется рост случаев заморозки счетов при переводе средств между личными счетами в разных банках по причине действия автоматических систем мониторинга, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Хаминский пояснил, что такие меры обусловлены усилением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматизированных систем анализа операций.

    «Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств», – рассказал он «Ленте.ру».

    Тогда финучреждение обязано остановить операции для проверки происхождения денег.

    Хаминский уточнил: если средства имеют легальное происхождение, никаких рисков для клиента не возникает, их можно будет вернуть после прохождения проверки.

    Он рекомендует не дробить крупные суммы и не осуществлять частые переводы малознакомым людям, чтобы не вызвать подозрения у банков. Кроме того, юрист советует указывать назначение платежа и заранее предупреждать банк о крупных запланированных транзакциях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили о том, что мошенники начали принуждать россиян снимать самозапрет на кредиты. Депутат Никитин объяснил, как избежать ошибочной блокировки снятия наличных. Эксперт Хачатурян рассказал о новых лимитах снятия наличных в банкоматах.


    4 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Путин сообщил, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы «Буревестник» и «Посейдон» помогут стране добиться успехов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях, например, при строительстве космических кораблей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы российского государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», применение новых технологий раскрывает широкие возможности при реализации приоритетных национальных программ.

    «В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Отмечая мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника», Путин напомнил, что его запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

    «На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, он отметил, что дальность полета «Буревестника» превзошла все известные в мире ракетные системы.

    «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле. Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров.

    4 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Карета скорой помощи перевернулась в ДТП с двумя авто в Астрахани

    Tекст: Катерина Туманова

    Автоавария с участием трех автомобилей, один из которых – карета скорой помощи – произошла в Астрахани вечером вторника, о чем сообщила Госавтоинспекция города.

    Около 19.30 на улице Ноздрина столкнулись автомобили «Фольксваген», «Ниссан» и машина скорой помощи «Некст», причем последняя от удара опрокинулась на бок, сообщает портал Astrakhan Post.

    По его данным, в ДТП пострадали три жителя Астрахани из скорой помощи.

    «Это 23-летняя фельдшер, 33-летний пассажир и 22-летняя пассажирка. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение», – уточнили в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, микроавтобус с детской хоккейной командой попал в тройное ДТП под Волгодонском, в результате аварии погибли два человека.

    4 ноября 2025, 12:49 • Новости дня
    Пашинян заявил об обсуждении с США строительства ж/д дороги для Азербайджана

    Пашинян: Армения и США обсуждают строительства ж/д дороги для Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Армянские власти рассматривают возможность строительства маршрута с участием США, который соединит основную территорию Азербайджана с находящейся в анклаве Нахичеванью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения и США обсуждают перспективы строительства железнодорожной линии, которая должна соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань, передает ТАСС.

    Пашинян отметил, что Вашингтон рассматривается партнером по данному проекту, поскольку он «является неотъемлемой частью инициативы TRIPP». Эта программа носит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    Премьер Армении подчеркнул, что среди возможных последствий таких решений значится и перспектива транзитных перевозок из России в Армению по новой железнодорожной магистрали – через территорию Азербайджана. По словам премьера, сейчас ведутся подробные консультации по этому вопросу.

    В августе премьер Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании и открытии транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном.

    Ранее Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два–три года.

    Азербайджан принял решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению.

    Пашинян объявил о запуске транзита грузов из Турции в Азербайджан.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению.

    5 ноября 2025, 00:10 • Новости дня
    Краснов назвал ключевое направление развития судебной системы
    Краснов назвал ключевое направление развития судебной системы
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевым направлением развития судов России должно стать утверждение справедливости и служение гражданам и государству, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов в первом после вступления в должность интервью.

    По его словам, президент России Владимир Путин ранее четко обозначил миссию судей как поиск и утверждение справедливости на основе закона. Краснов выразил убеждение, что именно эти принципы обеспечивают устойчивое развитие судебной системы, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность высокого уровня доверия граждан к правосудию.

    «На авторитет судебной власти влияет многое, начиная от безупречной репутации судей, качества выносимых ими актов до общего профессионализма судейского корпуса и в целом отношения к людям, для которых суды – часто последняя надежда найти справедливость», – заявил Краснов.

    Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Краснова от должности генпрокурора, назначив его на пост главы  Верховного суда.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Краснов пообещал разобраться с необходимостью клеток для подсудимых. Также он сообщил о внедрении ИИ в работу судов.

    4 ноября 2025, 23:56 • Новости дня
    Песков заявил об ожидании в Кремле ответа от США по ядерным испытаниям

    Tекст: Катерина Туманова

    Сказать с уверенностью, что имеет в виду глава американского государства Дональд Трамп, заявляя о срочном начале ядерных испытаний «как у других», довольно сложно, поэтому Москва ожидает ответ от Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Тут, наверное, еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», – заявил Песков RT.

    Он добавил, что Москва и Пекин настаивают на сохранении всеми странами  приверженности обязательствам всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что  возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу новых испытаний.

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.


    5 ноября 2025, 01:13 • Новости дня
    В МВД рассказали, как принцип нулевого доверия помогает уберечь данные и деньги

    В МВД рассказали, как принцип нулевого доверия помогает уберечь деньги

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты по кибербезопасности рассказали, что принцип нулевого доверия – лучшая стратегия защиты от мошенников, но соблюдать ее постоянно невозможно соблюдать из-за перегруженности внимания и ограниченности человеческих ресурсов, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

    Абсолютный принцип нулевого доверия при работе с цифровыми коммуникациями трудно реализовать, так как постоянная проверка легитимности всех запросов требует значительных человеческих ресурсов. Эксперты отмечают, что вручную перепроверять каждое письмо, ссылку или вложение в условиях рабочего стресса практически невозможно.

    Киберпреступники рассчитывают на усталость, невнимательность и рутинность деятельности пользователей. По словам специалистов, современные атаки не столько нацелены на технологические уязвимости, сколько на человеческое внимание.

    «Любая усталость, спешка, переключение между задачами работает на них. Поэтому важно не стремиться к идеальному «нулевому доверию», а выстроить минимальный, но устойчивый уровень защиты, который реально выдержит повседневный ритм», – поделились эксперты МВД в Telegram-канале.

    Чтобы устоять, достаточно следовать трем пунктам: не выполнять срочных просьб без паузы, использовать только один проверенный канал для критически важных действий и обращать внимание на признаки фишинга – такие как спешка, эмоции, обещания выгоды и запрос персональных данных.

    «Даже десятисекундная пауза перед решением может дать мозгу время для контроля ситуации» – подчеркивается в рекомендации.

    К тому же никакая система безопасности не даст абсолютной гарантии, но внимательность и эти простые правила помогают сохранить личные данные и не стать жертвой социальной инженерии в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили об активизации мошенников перед ноябрьскими распродажами, которые копируют сайты известных брендов и устраивают фейковые скидки. Мошенники ранее использовали схему с переводом средств граждан под предлогом возврата ошибочно зачисленных денег через сервисы мобильных переводов и терминалы. В России появилась новая схема мошенничества с изъятием наличных под предлогом дистанционной проверки подлинности купюр.

