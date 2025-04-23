Рособрнадзор запретил прием студентов в «Шанинку» на год

Tекст: Елизавета Шишкова

Рособрнадзор принял решение временно запретить прием студентов в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») сроком на один год, передает ТАСС. Запрет введен после внеплановой проверки, проведенной с 2 по 15 апреля, по итогам которой было установлено, что учреждение не устранило ранее выявленные многочисленные нарушения.

В ведомстве подчеркнули, что зафиксированы нарушения лицензионных требований, показателей аккредитации, правил размещения информации на сайте, а также правил оказания платных образовательных услуг. В связи с этим выдано повторное предписание, срок исполнения которого установлен до 11 июля 2025 года, и составлен протокол о правонарушении.

В пресс-службе отметили, что после завершения нового срока исполнения предписания будет дана оценка устранения нарушений, по итогам которой примут дальнейшие меры в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве в особо крупном размере и полностью возместил ущерб, установленный следствием, а в 2023 году он покинул должность из-за судебного разбирательства, и на его место была назначена Мария Сигова.