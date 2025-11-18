105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по четырем направлениям
Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») лишена государственной аккредитации по программам бакалавриата и магистратуры по четырем специальностям, сообщил Рособрнадзор.
«Шанинка» лишена аккредитаций по образовательным программам по психологии, бакалавриату по менеджменту и бакалавриату по социологии, передает ТАСС.
Лишение аккредитации лишает «Шанинку» права предоставлять студентам отсрочку от призыва в армию по названным программам, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать документы о квалификации государственного образца.
При этом вуз по-прежнему может организовывать выпускные экзамены и выдавать собственные дипломы по этим направлениям.
Для остальных программ, не вошедших в приказ Рособрнадзора, учебный процесс и аттестация ведутся в обычном порядке, обучающиеся также сохраняют право на отсрочку от армии.
Ведомство также напомнило, что совершеннолетних студентов и несовершеннолетних, с согласия родителей, учебное заведение обязано переводить в другие организации для продолжения образования по соответствующим программам.
В апреле Рособрнадзор лишил на год Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») возможности принимать новых студентов из-за несоблюдения предписаний надзорных органов.