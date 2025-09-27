Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров заявил о превращении дипломатии Европы в «обхаживание» США
Лавров: Европа превратила дипломатию в обхаживание Вашингтона
Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН подчеркнул, что часть европейских стран отказалась от традиционной дипломатии, заменив ее санкциями и попытками угодить США.
Некоторые европейские государства подменили дипломатию санкциями и фактически превратили ее в «обхаживание» администрации США в интересах сохранения курса, который проводил предыдущий глава Белого дома Джо Байден, передает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил: «Дипломатию некоторые наши европейские коллеги превратили либо в обхаживание своих товарищей из Вашингтона, чтобы товарищи из Вашингтона продолжали играть в войну Байдена, либо подменяют дипломатию санкциями».
Лавров отметил, что истинной дипломатией является искусство примирять столкновение интересов и уходить от конфронтации. По его словам, это позволяет выстраивать диалог даже между странами с различными позициями, как, например, между США и Россией. Глава МИД добавил, что именно такой подход позволяет находить точки соприкосновения и снижать напряженность.
Ранее в ООН Лавров отметил: Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.
Глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.