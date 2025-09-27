Лавров заявил об отсутствии отступления США от диалога

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров: Россия не видит отступления США от курса на честный диалог
Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.
Россия не фиксирует отхода США от курса на открытый и честный диалог с теми странами, с которыми у Вашингтона есть разногласия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией. Как и с Китайской Народной Республикой, как и с целым рядом других стран, с которыми у Соединенных Штатов возникают разногласия, противоречия, различное видение того, как дальше торговать, как дальше вести экономические дела», – отметил Лавров.
Глава МИД добавил, что в отличие от некоторых европейских государств, США придерживаются позиции, при которой отказываться от диалога между странами считается неправильным, и Россия высоко ценит этот подход.
По словам Лаврова, в условиях, когда в мире происходят события глобального значения, «не разговаривать друг с другом просто преступно», передает ТАСС.
Лавров также напомнил, что американская администрация с самого начала выразила готовность возобновить диалог между странами, и Россия это особенно ценит.
Ранее на пресс-конференции Сергей Лавров объяснил сравнение Дональдом Трампом России с «бумажным тигром».
По его словам, Россия и США выразили намерение развивать совместные проекты.
Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон несут ключевую ответственность за поддержание мира.