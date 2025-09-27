Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров заявил о желании России и США развивать совместные проекты
Лавров заявил о желании России реализовать совместные проекты с США
Россия и США выразили заинтересованность в реализации совместных взаимовыгодных проектов в тех сферах, где интересы двух стран совпадают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Россия и США выразили заинтересованность в реализации совместных взаимовыгодных проектов в тех сферах, где интересы двух стран совпадают, передает ТАСС. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на недавней встрече с госсекретарем США Марко Рубио стороны пришли к такому подходу.
«Встречались с Марко Рубио, с ним зафиксировали эту философию: в тех случаях, когда интересы совпадают, будет глупым не использовать это обстоятельство, чтобы реализовать какие-то совместные взаимовыгодные проекты», – заявил Лавров.
Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров и сенатор США Марко Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.
Лавров заявил о совместной ответственности России и США за предотвращение мировой войны.