Туск попросил президента Польши не лезть во внешнюю политику
Между польским премьер-министром Туском и президентом страны Каролем Навроцким разгорелся конфликт по поводу того, кто будет представлять Польшу на предстоящем саммите G20.
Туск обвинил Навроцкого во вмешательстве во внешнюю политику страны, пишет Politico.
Поводом стало намерение офиса президента взять под контроль подготовку к участию Польши в саммите G20, который в будущем году должен пройти в Майами.
«Я не позволю президентскому дворцу нарушать конституцию», – сказал премьер.
Он также упрекнул команду Навроцкого в попытках перехватить полномочия «с помощью фактов, ухищрений и интриг», подчеркнув, что это «просто недопустимо и противоречит интересам Польши».
Конфликт обострился после того, как американские чиновники заявили о готовности вести диалог только с представителем президента Марцином Пшидачем, назначенным единственным посредником для подготовки к саммиту.
Несмотря на то, что правительство Туска предложило совместный подход, команда Навроцкого отправилась в Вашингтон самостоятельно, где смогла добиться признания Белым домом полномочий президента.
Пресс-секретарь президента Рафал Леськевич назвал слова Туска «коварной манипуляцией» и отверг обвинения в нарушении конституции, указав, что президент, по мнению Белого дома, является высшим международным представителем страны, а правительство реализует согласованные позиции.
Он добавил, что хотел бы, чтобы Польша «говорила одним голосом», обвинив Туска в попытке превратить внутреннюю координацию в международный конфликт.
Такие же разногласия грозят возникнуть и вокруг вопроса представления Польши в переговорах по ситуации на Украине, где внутренние споры мешают единому подходу. Глава МИД Радослав Сикорский сравнил ситуацию с автомобилем с двумя рулями, который способен ехать лишь при согласии обеих сторон.
В ноябре Туск обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже, который возник из-за отказа главы государства подписывать документы о присвоении офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, из-за чего внутри польского руководства начался разлад и почему в Польше сильны антиевропейские настроения.