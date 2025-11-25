«Работники Кремля» схлестнулись в Польше с «немецкими агентами»

Tекст: Станислав Лещенко

Действующий президент Польши Кароль Навроцкий, получив эту должность, не изменил своему имиджу консерватора-евроскептика. На недавних праздничных мероприятиях по случаю дня независимости, отмечаемого в Польше 11 ноября, президент заявил, что ЕС изменился, стал авторитарнее и вмешивается в дела суверенных государств.

Навроцкий принял в тот день участие в «Марше независимости», организованном националистами. Во время шествия его участники сожгли флаг Евросоюза. Ранее глава государства обвинил нескольких польских политиков в том, что «они готовы по частям отдавать польскую свободу, независимость и суверенитет иностранным организациям, судам и программам Евросоюза».

Эти слова Навроцкого возбудили министра внутренних дел Радослава Сикорского. «Намекая на то, что европейская интеграция – это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза, для Polexit», – обратился министр к президенту страны.

«К сожалению, во время марша в Варшаве был сожжен флаг Европейского Союза, а господин президент в своем выступлении не нашел места для упоминания российской агрессии и бомбардировок Киева», – возмутился Сикорский. По его мнению, критиковать Евросоюз не возбраняется, но надо помнить, что критика бывает двух видов: одна направлена на улучшение, а другая – на дискредитацию и разрушение.

Министр напомнил, что на государства Евросоюза приходится 75% польского экспорта. «В случае, если Польша покинет сообщество, страна может лишиться финансирования из его структурных фондов и помощи, направленной на оборонную промышленность», – указал Сикорский. С его точки зрения, Навроцкий своим евроскептицизмом он помогает «кремлевской пропаганде» – и президенту необходимо «решить, кто является нашим союзником, а кто врагом в этой войне».

По мнению министра, растущие в Польше евроскептические настроения – это дело рук именно Кремля. Вообще, как он считает, Москва стоит за любым проявлением недовольства диктатом Брюсселя: вне зависимости от того, в какой стране ЕС оно наблюдается.

«Россия тратит миллиарды на разжигание таких настроений, на дезинформацию и пропаганду. Она хочет настроить часть общественного мнения против наших соседей, против Евросоюза и против беженцев с Украины», – сказал Радослав Сикорский. Он уверяет, что Россия пытается развалить конкурента, который намного ее мощнее в военном и экономическом смысле.

Более того, министр отправил Навроцкому послание, в котором напомнил ему, что согласно польской конституции внешнюю политику страны определяет не президент, а правительство. «Польша не может проводить разнонаправленную международную политику. Вы имеете право на свои националистические взгляды, но если хотите проводить их в жизнь, вам нужно было претендовать на пост премьера», – посоветовал президенту Сикорский.

Из офиса Навроцкого ответили в соответствии с классикой жанра – там самого Сикорского обвинили в том, что он «работает на Путина». Сотрудник президентского офиса Мартин Придач сказал, что «когда сегодня Владимир Путин наблюдал за выступлением министра иностранных дел Польши в Сейме, на его лице появилась улыбка». В целом, по мнению Придача, «ясно, что самой большой угрозой является Российская Федерация», но в то же время по ряду вопросов Польша расходится и с другими государствами Евросоюза: например, по теме приема мигрантов из третьего мира и по «зеленой» повестке. Такие склоки представителей высших эшелонов власти стали в Польше обычным явлением.

«Варшава находится в состоянии государственного паралича. С одной стороны – правительство Туска и Сикорского, с другой – президент. Вместо того чтобы работать вместе, они постоянно обвиняют друг друга в изменах, предательстве и каких-то не таких позициях.

При этом диалога между сторонами нет: вместо политической дискуссии просто охота на ведьм. И ведь именно когда государство тратит энергию на внутренние разборки вместо защиты интересов граждан, оно становится уязвимым», – отмечает политолог Кристина Исмагилова.

Стоит сказать, что взгляды Навроцкого на Евросоюз разделяют все больше поляков. Особенное негодование вызывает воплощаемая правительством Дональда Туска программа Евросоюза, в рамках которой по всей Польше предполагается открыть сорок девять «центров интеграции иностранцев», финансируемых из еврофондов. Предполагается, что эти учреждения будут помогать мигрантам с языком, юридическими вопросами и психологической адаптацией. Из-за этого

поляки опасаются, что их страну готовят к массовому наплыву мигрантов по привычному для Евросоюза сценарию. И теперь антимигрантскую повестку оседлали правые политики, использующие ее для подъема своей популярности.

Власти, в свою очередь, продавливают волю Брюсселя грубо и не снисходя до объяснений. Недавно в городе Петркув-Трыбунальский (в Лодзинском воеводстве) разгорелся скандал: местных жителей, протестующих против строительства там одного из мигрантских центров, не допустили на заседание городского совета, где обсуждался этот вопрос. Парламентарий от оппозиционного «Права и Справедливости» (ПиС) Кшиштоф Цецера и известный активист-праворадикал Роберт Бонкевич охарактеризовали это как «позор и высокомерие со стороны властей». Того же Сикорского Бонкевич, кстати, считает «немецким агентом».

Еще более скандальная история разыгралась в городе Левин-Бжеский (Опольское воеводство). Прошлой осенью этот город серьезно пострадал от наводнения и до сих пор полностью не восстановлен. Там еще даже не рассмотрены все заявления о компенсации: около девятисот ожидают решения. И тут оказалось, что в Левине-Бжеском тоже должны построить один из «центров для интеграции иностранцев», который, как считают местные жители, станет накопителем для нелегалов. Жители, ожидаемо, выступили против, они поставили вопрос ребром:

какие могут быть мигранты, когда дороги не отремонтированы?

Кстати, в мэрии Левина-Бжеского, в отличие от горсовета Петркува-Трыбунальского, антимигрантские настроения горожан всецело разделяют. Однако руководство Опольского воеводства пригрозило городскому руководству – вы либо согласитесь на строительство «центра интеграции», либо не получите средств на восстановление.

Неудивительно, что все больше поляков обвиняют Туска в том, что он «положил Польшу под Брюссель». Дошло до того, что консерваторы уже готовы перейти от словесных оскорблений в адрес оппонентов к конкретным действиям. На днях 44-летний Кшиштоф Б., ранее упражнявшийся в угрозах Туску в соцсетях, пришел к офису президентской партии «Гражданская платформа» в Варшаве и попытался бросить в двери коктейль Молотова.

Ну и, конечно, полякам не забывают лишний раз напомнить, что «во всем виновата Россия». Польский эксперт по информационной политике Михал Федорович заявил, что Москва в итоге победила в информационной войне. По мнению Федоровича, По его мнению, Россия настраивает общество в Польше и других странах ЕC против НАТО. Россия, разумеется, не имеет отношения к внутренним процессам в Польше – в этой стране, по словам политолога Андрея Старикова, многие поддерживают членство в Евросоюзе.

«В свое время Польша получила очень много европейских дотаций, модернизировав благодаря этому свою экономику. Благосостояние поляков внутри ЕС выросло. – напоминает Стариков. – С другой стороны, растет и раздражение навязываемой Польше «толерантностью», гей-пропагандой, наплывом мигрантов».

Эксперт отмечает:

по данным социологов, поляки четко разделились по отношению к ЕС по территориальному признаку. Восточные воеводства тяготеют к консервативным партиям, а Варшава и западные земли – к Туску и «Гражданской платформе».

«Но традиционные польские ценности, такие крепкая многодетная семья, Польша для поляков, желание жить своим умом – это достояние отнюдь не только представителей старших поколений. – говорит эксперт. – Не будем забывать и о том, что в свое время Польша оказалась первой страной внутри ЕС, еще до Венгрии, удостоившейся санкций от Брюсселя. Польша и Венгрия – это сейчас, наверное, самые евроскептичные страны в Евросоюзе».

В свою очередь, политолог Станислав Стремидловский считает, что на данном этапе польские консерваторы стремятся не к пресловутому Polexit, а к переустройству Евросоюза на своих условиях. «Большинство населения Польши хочет видеть Европейский Союз как некое содружество наций, равноправный союз народов. Поляки хотят, чтобы им позволили сохранить ряд важных признаков суверенности – например, национальную валюту. Они желают, чтобы руководство ЕС принимало и учитывало их пожелания – скажем, по теме миграционной политики», – говорит политолог.

Он не исключает, что по итогам следующих выборов нынешнее леволиберальное правительство Польши может потерять власть, которая может оказаться у нового поколения консерваторов, куда более жестких, чем «Право и Справедливость». Они будут четче и последовательнее в своем евроскептицизме, антиукраинизме и в антимигрантской повестке. Правда, и к России новые польские консерваторы (вроде тех, кто собрался в партии «Конфедерация» под началом Славомира Ментцена и Кшиштофа Босака) никаких симпатий к России не проявляют тоже – и это необходимо учитывать.