Премьер Республики Сербской ушел в отставку
Премьер Республики Сербской подал в отставку ради переизбрания
Глава правительства Республики Сербской Саво Минич сложил полномочия, однако его кандидатуру вскоре намерены вновь предложить на должность премьер-министра.
Премьер-министр Республики Сербской Саво Минич объявил о своей отставке, передает ТАСС. Минич пояснил, что возвращение мандата согласовано с политическим руководством и связано с внутренними процессами в республике.
«Я вернул свой мандат. Это часть политических процессов, согласованных со всеми, кто находится у власти. Я уже знаю, что меня [вновь] выдвинут на пост премьер-министра. Мы даем институциональный ответ тем, кто сеет тьму, создает кризис и неопределенность. Мы завершим это в рекордно короткие сроки и продемонстрируем политическую ответственность, которую никто в регионе не может проявить», – заявил Минич на пресс-конференции.
Глава правительства подчеркнул, что не допустит появления правового вакуума в Республике Сербской. По его словам, в ближайшее время в составе правительства ожидаются структурные изменения и частичная реконструкция кабинета министров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ноябре на выборах президента в Республике Сербской Синиша Каран набрал свыше 50% голосов.
МИД России поддержал курс нового руководства Республики Сербской и отметил, что жители региона не допустили внешнего вмешательства при голосовании. Позже США объявили о закрытии своего консульства в Республике Сербской.