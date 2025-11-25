МИД поддержал курс нового руководства Республики Сербской

МИД России поддержал курс нового руководства Республики Сербской

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство в заявлении, опубликованном на сайте, отметило попытки дестабилизировать обстановку с помощью давления на судебные и избирательные органы, а также назвало незаконным отстранение от власти Додика.

«Граждане энтитета не позволили исказить их волю и вновь выразили твердую поддержку патриотической линии, проводимой командой Милорада Додика», – подчеркнули в российском МИД. Это, как считают в дипведомстве, свидетельствует о единстве народа и его готовности отстаивать собственные интересы.

В Москве также заверили, что Россия поддерживает настрой новоизбранного президента Республики Сербской Синиши Карана на развитие стратегического партнерства и укрепление двусторонних связей. Такой курс, уверены в российском ведомстве, соответствует интересам как России, так и народа Республики Сербской.

Напомним, лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорад Додик провозгласил победу ее кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.