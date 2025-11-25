  • Новость часаРоссийские войска освободили Иванополье в ДНР
    «Работники Кремля» схлестнулись в Польше с «немецкими агентами»
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    25 ноября 2025, 14:19 • Новости дня

    МИД поддержал курс нового руководства Республики Сербской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президентские выборы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины продемонстрировали, что население региона не позволило внешнему вмешательству повлиять на собственный выбор и выразило поддержку политическому курсу лидера боснийских сербов Милорада Додика, заявили в МИД России.

    Ведомство в заявлении, опубликованном на сайте, отметило попытки дестабилизировать обстановку с помощью давления на судебные и избирательные органы, а также назвало незаконным отстранение от власти Додика.

    «Граждане энтитета не позволили исказить их волю и вновь выразили твердую поддержку патриотической линии, проводимой командой Милорада Додика», – подчеркнули в российском МИД. Это, как считают в дипведомстве, свидетельствует о единстве народа и его готовности отстаивать собственные интересы.

    В Москве также заверили, что Россия поддерживает настрой новоизбранного президента Республики Сербской Синиши Карана на развитие стратегического партнерства и укрепление двусторонних связей. Такой курс, уверены в российском ведомстве, соответствует интересам как России, так и народа Республики Сербской.

    Напомним, лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорад Додик провозгласил победу ее кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.

    24 ноября 2025, 20:50 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    24 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    24 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Apple официально предупредила дистрибьюторов в Индии о введении строгих штрафов для розничных продавцов, которые переправляют новые iPhone, особенно модели из серии iPhone 17, в другие страны, включая Россию. Согласно новым правилам, если приобретенные телефоны будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки, магазин столкнется с крупными штрафами и блокировкой торговых кодов.

    Эксперты оценивают, что 3-5% общего экспорта iPhone из Индии происходит через неофициальные каналы, при этом почти половина таких устройств попадает в Россию, куда Apple прекратила официальные поставки после начала конфликта на Украине, сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на Money Control. Индийские продавцы подтверждают, что базовые модели iPhone быстро исчезают с полок или представлены в ограниченных количествах из-за массовой переориентации поставок на зарубежные рынки с более высокой маржой, включая Россию, Африку и Ближний Восток.

    В октябре 2025 года экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что соответствует почти трети от общего экспорта смартфонов из страны. Эта мера Apple направлена на борьбу с серым рынком и стабилизацию внутреннего индийского рынка, где наблюдается дефицит новейших моделей. Помимо Apple подобные проблемы с серым экспортом затрагивают и другие бренды, включая Samsung.

    Ритейлеры выразили недовольство тем, что новые ограничения в первую очередь затрагивают мелкие магазины, тогда как крупные сети и официальные дистрибьюторы остаются вне зоны жесткого контроля. Генеральный директор Apple Тим Кук также признал проблемы с поставками в ходе недавнего отчета компании и пообещал улучшение ситуации к декабрю 2025 года.

    В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.

    24 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта

    Tекст: Катерина Туманова

    Директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ситуационном центре ведомства вручил российские паспорта Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу, потомкам Жоржа Пака, агента советской разведки во Франции, который получил прозвище «французский Филби».

    Француз Пак за 20 лет работы на СССР сумел передать огромные массивы ценных данных, в том числе из центрального аппарата НАТО, говорится в сюжете телеканала «Россия 1».

    Молодой журналист Пак в 1943 году уже работая с де Голлем, Пак подружился с советским резидентом Николаем Горшковым – сошлись на ненависти к фашизму. Пак начал помогать СССР, в том числе, работая в аппарате НАТО.

    «Ваш отец был преданным другом Советского союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин на церемонии.

    По словам внука разведчика, Франция очень изменилась и французы не понимают, что делает Россия. Хотя бы потому, что у Димитрия русское имя и он часто встречается с негативным к себе отношением на родине из-за этого.

    «Кульминацией нашего отвращения стала пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», – объяснила на русском языке желание получить российское гражданство Изабель Пак.

    Пока дочь и внук Жоржа Пака живут в Санкт-Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности. Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт.

    24 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства вооружений в России несопоставимы с тем, что было до начала спецоперации на Украине, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    Он отметил, что Россия поставляет в значительных объемах такие виды вооружений, как самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы и дроны, передает ТАСС.

    «Объемы выпуска – несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    24 ноября 2025, 23:18 • Новости дня
    Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники

    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищ бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина комментатор Дмитрий Шнякин связался со спортсменом и узнал, что тот находится на лечении в Германии.

    «Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», – написал Шнякин в Telegram-канале.

    Он добавил, что желающие могут помочь Алдонину с дорогостоящим длительным лечением, разместив ссылки в посте.

    Комментатор признался, что сообщение о тяжелом заболевании у «крепкого зожника», «здорового мужика» шокировало его. Шнякин сослался на бытующее у мужчин презрение к «сливу душевного груза» и проверкам здоровья, однако теперь и сам собирается и всех призывает не тянуть до критического момента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у экс-футболиста сборной России 45-летнего Евгения Алдонина обнаружили тяжелое заболевание, сообщили в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая объявила сбор финансовой помощи спортсмену, на попечении которого двое маленьких детей.


    24 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы, был сбит силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, специалисты экстренных служб оперативно прибыли к месту падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее в понедельник ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника.

    Напомним, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника над Россией.

    24 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, поездка пройдет по приглашению киргизского лидера Садыра Жапарова и продлится два дня, передает ТАСС.

    «Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», – отметил он.

    Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности намечена на 27 ноября и состоится в Бишкеке, уточнил Ушаков.

    Напомним, Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября.

    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    25 ноября 2025, 04:30 • Новости дня
    При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали шесть человек

    Tекст: Катерина Туманова

    После одной из самых продолжительных массированных БПЛА-атак на регион, самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

    «Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», – написал он в Telegram-канале.

    По его словам, незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, в частном доме в селе Первореченском Динского района.

    «Сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», – добавил губернатор.

    Кондратьев подчеркнул, что в Новороссийске и Геленджике самая сложная ситуация.

    «В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь», – уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.

    24 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Суд арестовал мужчин за стрельбу по девушкам из Audi в Иркутске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Иркутске заключили под стражу двух мужчин, открывших огонь по машине с девушками на объездной дороге, одна из которых получила ранение.

    Суд в Иркутске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух местных жителей, стрелявших из Audi Q7 по автомобилю с девушками, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел ночью 19 ноября, когда молодые люди 24 и 25 лет, находясь в машине без номеров, трижды прицельно выстрелили в Toyota Corolla, ошибочно считая, что за рулем находится их оппонент.

    Одной из девушек было нанесено ранение в руку, о чем свидетельствует видео с простреленным стеклом и рассказ пострадавшей.

    Полиция установила личности стрелявших и задержала их при содействии сотрудников СОБР Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как указали подозреваемые, причиной нападения стала личная неприязнь к собственнику иномарки. Оружие и автомобили были изъяты.

    По месту жительства мужчин сотрудники правоохранительных органов нашли балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, 200 патронов, гладкоствольное ружье «Сайга», ноутбук и мобильные телефоны, все изъято для проверки. Арест обвиняемых составит два месяца, автомобили помещены на специализированную стоянку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Перми полицейские задержали местного жителя, обстрелявшего припаркованную машину, и изъяли у него оружие и боеприпасы.

    В Великом Новгороде группа подростков совершила обстрел проезжавших автомобилей, предположительно используя пневматическое оружие, и прокуроры начали проверку. В Абакане мужчину поместили под стражу по подозрению в стрельбе из пневматического ружья по подросткам.

    24 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы, что подтвердил мэр Москвы, отметив оперативную работу экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ПВО Министерства обороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

    «ПВО Минобороны отразила атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Суммарно за последние три часа городские службы зафиксировали сбитие шести беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр отметил, что угрозы для жизни и здоровья граждан не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто три беспилотника за одну ночь. Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях в течение шести часов.

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    «Работники Кремля» схлестнулись в Польше с «немецкими агентами»

    В адрес президента Польши Кароля Навроцкого, помимо обвинений в «работе на Кремль», прибавилось еще одно – в том, что он стремится вывести страну из Евросоюза. Уже звучит термин Polexit. Насколько сильны среди поляков антиевропейские настроения – и что на самом деле стоит за подобными обвинениями? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

