    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Умер актер из индийского фильма «Зита и Гита» Дхармендра
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 17:15 • В мире

    Россия совместно с США переиграла Европу в одной из балканских стран

    Россия совместно с США переиграла Европу в одной из балканских стран
    Tекст: Евгений Крутиков

    Проросийский кандидат победил на президентских выборах в одном из осколков бывшей Югославии – Республике Сербской. Страна испытывает в последнее время резкое давление европейского руководства, что могло довести регион до очередного вооруженного столкновения. Избежать этого удалось искусством российской дипломатии – и неожиданным вмешательством Дональда Трампа.

    Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорад Додик провозгласил победу ее кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ. «На выборах победил кандидат СНСД Синиша Каран, поздравляю его с этой победой», – заявил Додик. По данным членов избирательных комиссий от правящей партии, по итогам подсчета данных с 95,61% участков кандидат СНСД Синиша Каран получил 208 988 голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 200 558 голосов.

    Оппозиция не признает свой проигрыш, но пока не видно попыток каким-то образом устроить очередной майдан или хотя бы беспорядки. Связано это с тем, что большинство сербов поддержало именно кандидатуру Синиши Карана, а голоса за кандидатов от оппозиционных партий в основном носят региональный характер (голосуют за «своего») и за счет голосов, поступивших из-за пределов РС. Кроме того, европейский истеблишмент не способен оказывать серьезное давление на Республику Сербскую, поскольку, как это ни удивительно, за Милорада Додика выступил лично Дональд Трамп.

    Бывший министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Каран шел на выборы под лозунгом «Голос за Карана – голос за Додика!». Ему 63 года, он родился в Хорватии, учился в Боснии и всю жизнь работал в милиции/полиции. Прошел путь от простого участкового в маленьком боснийском городке до начальника криминальной полиции Республики Сербской. А затем и занял пост министра внутренних дел. Он верный сторонник Милорада Додика и полностью поддерживает его курс на дружеские отношения с Москвой и Белградом и в перспективе выход из состава Боснии и Герцеговины, как мы ее знаем по Дейтонским соглашениям.

    Ситуация с выборами и вообще вокруг Республики Сербской запутана, как и все на Балканах. Эти внеочередные выборы были назначены из Сараево после того, как сараевский суд запретил Милораду Додику заниматься политикой шесть лет из-за конфликта с европейским высоким комиссаром ЕС Кристианом Шмидтом. В РС его полномочия не признают, поскольку кандидатура немецкого чиновника не была утверждена Совбезом ООН.

    Первая реакция Банья-Луки была эмоциональной и жесткой. Додик стал грозить быстрым (уже этой осенью) выходом из состава Боснийской федерации, что резко подняло бы ставки на Балканах в целом. Действия Шмидта и решения сараевского суда нагнетали обстановку и вели к новому вооруженному столкновению.

    В период активной фазы развития конфликта с Сараево парламент РС и Милорад Додик успели принять два знаковых закона: закон о неприменении решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и закон о недвижимом имуществе, которые по факту обособляли Республику Сербскую от Сараево.

    Иначе говоря, де-факто инициирован выход из БиГ.

    Обострение в Боснии разгоралось вплоть до последнего времени. В Москве устами Сергея Лаврова заявляли, что Додику следовало бы соблюдать Дейтонские соглашения со всеми их несуразностями и несоответствиями реалиям. А западные СМИ развернули беспрецедентную кампанию по дискредитации Додика.

    Ситуация на Балканах дополнительно выделяется еще и тем, что в ней всегда очень важно влияние сторонних факторов и игроков, а также приоритет внешней политики перед исключительно внутренними делами. И в данном случае дело даже не лично в Милораде Додике, а в том политическом курсе, который он представляет. В Европе и англоязычных глобалистских СМИ его принято называть «националистом». В этом есть доля истины, если под национализмом понимать соблюдение интересов сербского народа, в которые в том числе интегрированы исторические связи с Россией.

    Для представителей того курса, который олицетворяет Додик, дружба с Россией – это не ситуативный альянс, а один из стержней мировосприятия. В Европе, опять же, считают подобные взгляды «каналом российского влияния». И именно с этим было связано упорство, с которым представители ЕС столько лет пытались сместить Милорада Додика. В Брюсселе, видимо, полагали, что он в Боснии один такой уникальный и достаточно запретить ему шесть лет заниматься политикой, и Республика Сербская тут же упадет в объятия Евросоюза и НАТО.

    Неожиданная помощь пришла из Вашингтона.

    Конечно, вряд ли в США хотели именно помочь Республике Сербской или в широком смысле слова России. Там просто по обычаям Трампа решили со всеми договориться на принципах торговой сделки. Ранее Дональд Трамп утверждал, что предотвратил новую войну между Сербией и Косово, и очередная «остановленная война» для американского президента должна была случиться как раз между Боснией и Республикой Сербской.

    В последних числах октября этого года Минфин США неожиданно, особенно для европейцев, сообщил что официально снимаются санкции с 30 физических и юридических лиц в Республике Сербской, включая самого Милорада Додика и его детей – сына Игора и дочери Горицы.

    «Решение об отмене санкций – не только юридическая, но и моральная реабилитация правды об РС и всех, кто ей честно служит. Еще раз показано, что все, что сказано против нас, было ложью и пропагандой, на которых основан большой беспорядок, созданный Кристианом Шмидтом, беспорядок, который сейчас необходимо почистить. Тем, кто все эти годы ликовал и верил в чужую ложь, могу простить все, кроме лет, что мы потеряли, пока они верили, что Республика Сербская падет. Сегодня ясно – она никогда не падет», – подчеркнул лидер боснийских сербов в одной из социальных сетей.

    В Европе встревожились, но было уже поздно. В ответ на снятие американских санкций на фоне требований Москвы соблюдать Дейтонские соглашения Додик – если верить ряду утечек в региональных СМИ – действительно согласился не раскачивать балканскую лодку, а, по крайней мере, на некоторое время отойти в тень.

    По факту партия Додика значительно изменила курс. Референдум о выходе из состава Боснии и Герцеговины был отложен до осени 2026 года. Действие законов, отменяющих юрисдикцию Сараево на территории РС, было приостановлено, а на назначенные из Сараево выборы нового президента был выдвинут Синиша Каран. То есть Додик формально выполнил требования Сараево, хотя и ни разу не признал это публично.

    Мы фактически наблюдаем контролируемую передачу власти при соблюдении всех формальностей, что минимум на год отложит очередное обострение ситуации на Балканах в целом. При этом Додик остается лидером партии «Союз независимых социал-демократов» и своего политического веса не утрачивает.

    Не слишком убедительную победу Карана эксперты частично связывают с тем, что часть сербов не поняла и не одобрила этой рокировки и продолжает ориентироваться именно на Милорада Додика. Однако тот политический курс, который он олицетворяет, никуда не пропал, просто внешнее давление, привычное для Балкан (призывы Москвы соблюдать Дейтонские соглашения и снятие американских санкций), привело к хотя бы временному, но снятию напряженности вокруг Республики Сербской.

    Для России здесь важны все аспекты происшедшего: предотвращение конфликтного развития событий, сохранение доминирующей роли национально ориентированного политического курса в Банья-Луке и сохранение традиционной роли Москвы на Балканах. Возможно, Республика Сербская все-таки через год дозреет до мирного выхода из Боснийской федерации или же будет найден иной компромиссный способ сохранить формальный статус-кво при фактической независимости РС. Но это уже будет другая история.

    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Силы ПВО отразили атаку девятого летевшего на Москву БПЛА
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    Оставшийся без туристов из России финский аэропорт перестал убирать снег с ВПП
    Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
    В РАН опровергли запрет слова «жопа»

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

