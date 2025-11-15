Tекст: Антон Антонов

«Министр обороны Великобритании сообщил в Берлине, что Великобритания направила первый батальон полка герцога Ланкастерского в Боснию и Герцеговину для содействия обеспечению безопасности и устойчивости на Западных Балканах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Forces News.

Их задачей станет тренировка с вооруженными силами Боснии и Герцеговины. Британские войска обратят особое внимание на тактику пехоты, химическую, биологическую, радиологическую и ядерную оборону, а также развитие взаимодействия с НАТО, говорится в сообщении.

Заявление было сделано на встрече министров обороны стран группы Е5 – Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании – прошедшей в Берлине. Остальные страны Е5 также планируют направить свои силы в Боснию и Герцеговину, отмечает портал.

В октябре Британия продлила участие в миссии НАТО KFOR в Косово на три года. В резерве этой миссии остаются сотни военнослужащих из Британии, готовых к возможному развертыванию в Косово в случае необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию.

Суд Боснии и Герцеговины приговорил его к одному году тюрьмы. Позднее суд заменил тюремный срок на денежный штраф. Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила расследование против Додика.

Напомним, высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

