Tекст: Дмитрий Зубарев

Досрочные президентские выборы начались в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости». Голосование проходит на 2211 избирательных участках, открытых с семи до девятнадцати часов по местному времени. Всего правом голоса обладают 1264364 человека, часть которых голосует по почте и в диппредставительствах в Вене, Берлине, Белграде и Мюнхене. МВД республики сообщило о работе пунктов выдачи документов в день выборов, чтобы граждане с истекшими или утерянными паспортами смогли проголосовать.

Власти также указали на запрет движения грузового транспорта, а также перевозки оружия и взрывчатых веществ вплоть до утра вторника. Центральная избирательная комиссия БиГ аккредитовала 639 наблюдателей от неправительственных организаций, политических партий и международных структур. За пост президента борются шесть кандидатов, в том числе Синиша Каран от правящей партии СНСД, второй ключевой претендент – Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии.

Глава СНСД Милорад Додик накануне призвал поддержать кандидатуру своего соратника Карана, заявив в телеэфире: «Это будет преемственностью политики». Досрочные выборы были назначены после решения ЦИК об отзыве мандата у Додика в августе. Как сообщается, на переходный период обязанности президента исполняет Ана Тришич-Бабич.

Остальными кандидатами стали Драган Джоканович из «Союза за новую политику», Никола Лазаревич из «Экологической партии (Республики) Сербской» и независимые Игор Гашевич и Славко Драгичевич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия направила военный контингент в Боснию и Герцеговину. Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила расследование в отношении Милорада Додика. Милорад Додик заявил, что европейские лидеры будут выстраиваться в очередь к Кремлю.