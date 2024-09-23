Суд арестовал имущество Роднянского по делу о фейках о ВС России

Суд в Москве арестовал имущество продюсера Роднянского по делу о фейках о ВС России

Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество известного кинопродюсера Александра Роднянского*, который ранее был признан в России иностранным агентом, передает ТАСС. Дело касается распространения ложной информации о российской армии. Заседание проходит заочно, так как Роднянский находится за пределами страны. Представитель гособвинения подтвердила арест имущества, однако не уточнила, какие именно активы были заморозлены.

Известно, что недавно Роднянский выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей. Также по этому делу проходит режиссер Иван Вырыпаев, также признанный в России иностранным агентом. Он был ранее осужден заочно на семь с половиной лет колонии. Оба деятеля покинули Россию и находятся за границей.

Роднянский обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил, что квалифицируется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Вырыпаев, в свою очередь, активно выступал против специальной военной операции и обещал оказывать помощь Украине. Еще в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Роднянского и Вырыпаева, что стало началом их судебного преследования в России.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева, обвиняемых в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. В реестр физлиц-иноагентов вместе с Роднянским были включены восемь человек, в том числе бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.