Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Украине

Пока Украина не докажет вину задержанных в Белоруссии россиян, их не выдадут, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают (...) над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», – заявил Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона на YouTube.

Кроме того, Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержанных российских граждан контролировали полностью.

«Мы же получали информацию, (…) там задержали, там задержали. Мы видели с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет», – сказал он.

Президент добавил, что он понимал, что в контексте международных отношений Белоруссии «спокойно жить не дадут».

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

При этом официального приглашения посетить Белоруссию для обсуждения вопроса о задержанных россиянах в офис генпрокурора Украины не поступало.