Лукашенко: Минск по делу россиян будет действовать в рамках соглашений с Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что по делу задержанных россиян Минск будет сотрудничать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

«Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», передает БелТА.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.